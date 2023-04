Nghỉ lễ 30.4 – 1.5: Dự báo thời tiết TP.HCM ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương nối nghỉ lễ 30.4 – 1.5 năm nay, người lao động được nghỉ liên tiếp 5 ngày. Thời tiết dịp lễ tại TP.HCM được dự báo nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, nhưng người dân cũng cần lưu ý dự báo chi tiết để chủ động có các biện pháp bảo vệ sức khỏe.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, TP.HCM cũng như cả khu vực đang trải qua đợt nắng nóng trên diện rộng. Ngày hôm qua (25.4), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Nam bộ, riêng Đông Nam bộ có nắng nóng gay gắt.

TP.HCM nắng nóng hầm hập mấy ngày qua Nhật Thịnh

Nhiệt độ cao nhất trên khu vực dao dộng từ 35 – 38oC. Cụ thể, tại Biên Hòa (Đồng Nai) 38oC, Đồng Phú (Bình Phước) 38,2oC, Sở Sao (Bình Dương) 38,1oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 31 – 55%, Nhiệt độ thấp nhất tại Biên Hòa (Đồng Nai) 31,2oC.

Đơn vị này dự báo, 24 - 48 giờ tới, nắng nóng diện rộng trên khu vực Nam bộ vẫn còn duy trì nhưng có xu hướng giảm dần về cường độ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 – 37oC, có nơi trên 37oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 – 55%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 12 – 16 giờ.

Riêng TP.HCM được dự báo có nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 – 36oC.

Dự báo dịp lễ này cũng là thời điểm nắng nóng ở TP.HCM tạm thời chấm dứt Nhật Thịnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, 3 – 5 ngày tới khả năng sẽ kết thúc đợt nắng nóng diện rộng. "Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao", đơn vị này cảnh báo.

Về thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 – 1.5, đơn vị dự báo cho biết, TP.HCM có thể có mưa rào và giông vài nơi; có nắng nóng nhẹ nhưng hầu như không có ảnh hưởng xấu đến hoạt động ngoài trời.

Cụ thể, từ ngày 28.4 – 2.5, dự báo thời tiết TP.HCM chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, lượng mưa phổ biến từ nhỏ đến vừa. Riêng chiều tối 30.4, khả năng có mưa to ở một vài nơi; ban ngày trời nắng và nắng nóng tạm thời chấm dứt trên toàn bộ khu vực. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 35oC; thấp nhất từ 24 – 26oC.

Từ ngày 3 – 7.5, thời tiết TP.HCM phổ biến không mưa, riêng một vài nơi ở khu vực ven biển vào có mưa rào nhẹ và giông vào chiều tối; ngày trời nắng và nhiệt độ tăng dần. Khu vực trung tâm thành phố có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất dao động 35 – 36oC; nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 27oC.