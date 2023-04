Vì sao TP.HCM vẫn nắng nóng oi bức dù có mưa chiều tối?

Chiều tối qua (24.4), TP.HCM có mưa rào vài nơi. Cơn mưa kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ đã làm tiết trời buổi tối mát mẻ, dễ chịu. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, một số nơi ở TP.HCM có thể lượng mưa đạt 20 – 30 mm. Dù vậy, đến sáng nay (25.4), TP.HCM lại nắng nóng, oi bức.

Nhiều người sau khi di chuyển 15 – 20 phút ngoài đường đã đổ mồ hôi ướt nhẹp áo. Trong nhà, ngoài đường đều chung cảm giác nóng hầm hập.

TP.HCM, Nam bộ có nắng nóng trên diện rộng những ngày qua Nhật Thịnh

Theo quan sát, dọc 2 bên đường và ở những khu vực có bóng cây xanh, tài xế công nghệ, shipper cũng như người lao động tranh thủ nghỉ mệt, núp nắng.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, đợt nắng nóng này cường độ mạnh, từ ngày 17.4 - 24.4 nhiệt độ không khí một số nơi đã lên cao nhất kể từ đầu năm nay.

Cụ thể, một số tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ, Trung bộ đạt mức nắng nóng gay gắt (trên 39oC). Đặc biệt tại Tương Dương (Cửa Rào, Nghệ An) liên tục từ ngày 17 – 21.4 nhiệt độ không khí cao nhất trên 40oC (ngày 21.4 đạt 42,1oC, ngày 22.4 đạt 41,7oC).

Những thùng nước miễn phí bên đường giải nhiệt giúp nhiều người lao động Nhật Thịnh

Khu vực Nam bộ từ ngày 18 – 23.4 có nắng nóng trên diện rộng, các tỉnh Đông Nam bộ phổ biến 36 – trên 37oC (cao nhất Tà Lài, Đồng Nai chiều 23.4 đạt 38,3oC). Đây là mức nhiệt cao nhất tại Nam bộ kể từ đầu năm 2023 đến nay.

Ông Quyết giải thích: "Nguyên nhân nhiệt độ ở TP.HCM, Nam bộ cao là do Nam bộ chịu tác động bởi hệ thống áp cao tây Thái Bình Dương trên cao có trục ngay trên khu vực Nam Trung bộ, áp cao này đang có cường độ mạnh, đồng thời rãnh áp thấp có trục 24 - 26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén về phía nam bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống".

Ông Quyết phân tích thêm, thông thường áp suất khí quyển phải thấp, nhưng khi rãnh áp thấp ở phía bắc bị áp cao lạnh nén xuống phía nam, trị số áp suất khí quyển khá cao, nhiệt độ cao, gió yếu, làm chúng ta cảm thấy càng oi bức.

Với tiết trời này, chỉ cần đi dưới nắng 15 - 20 phút là mồ hôi ướt nhẹp áo Nhật Thịnh

Từ ngày 24.4, rãnh áp thấp đầy dần lên, trên cao áp cao Thái Bình Dương dương cũng yếu dần, do đó nắng nóng tại các tỉnh Nam bộ sẽ giảm cường độ. Trong khoảng 12 - 15 giờ từ ngày 24 đến cuối tháng vẫn có mức nhiệt trên 35oC, tức là vẫn còn nắng nóng, nhưng cường độ giảm.

Từ đầu tháng 5, mưa sẽ xuất hiện nhiều dần, ban ngày trời có mây phát triển, chiều tối có mưa một số nơi. Tuy nhiên, đầu giờ chiều nhiệt độ không khí vẫn cao, nắng nóng vẫn diễn ra từng đợt trong tháng 5, mức nhiệt cao nhất ngày 35 – 36oC.

Ông Quyết nhận định: "Nắng nóng diễn biến như thời gian qua không bất thường. Vì thông thường cuối tháng 4 vẫn thường xuất hiện những đợt nắng nóng có nhiệt độ lên tới 38 – 39oC (các tỉnh Đông Nam bộ), 36 - 37oC (các tỉnh miền Tây).

Dự báo đợt lễ 30.4 - 1.5 Nam bộ vẫn còn nắng nóng, nhưng cường độ giảm Nhật Thịnh

"So với năm 2022, nắng nóng năm nay có cường độ mạnh hơn. Năm 2022 nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM là 37oC. Mức nhiệt cao nhất năm xảy ra vào tháng 4 như vậy cũng tương tự so với trung bình nhiều năm", ông Quyết nói.

Theo dự báo năm 2023, nhiều khả năng khu vực Nam bộ đã đạt mức nhiệt cao nhất năm (38,3oC ở Tà Lài ngày 23.4), nhưng kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5 tới đây vẫn xảy ra nắng nóng nhưng mức nhiệt cao nhất có thể khoảng 35 – 37oC, rất ít khả năng vượt trên 37oC.