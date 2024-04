Mưa đá trắng trời Sơn La: 594 ha lương thực, hoa màu hư hỏng

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vân Hồ (Sơn La), trận mưa đá kéo dài gần 1 tiếng trên địa bàn xã Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Yên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hoa màu của người dân.

Mưa đá gây thiệt hại gần 800 triệu đồng tại Sơn La CTV

Theo đó, khoảng 594 ha cây lương thực, hoa màu hư hỏng. Trong đó diện tích cây lương thực 418 ha (diện tích lúa ruộng 8 ha, ngô 410 ha); diện tích rau màu 176 ha (cà chua 9 ha, đỗ 70 ha, su su 20 ha, bắp cải 4 ha, ớt chỉ thiên 1 ha, bí xanh 1 ha, dưa chuột 6 ha); cây ăn quả (đào, mận, cam, quýt, xoài) 65 ha.

Tại xã Xuân Nha, xã Lóng Luông, có hơn 30 nhà lợp fibro xi măng bị thủng, vỡ hư hỏng nặng và một số nhà khác bị tốc mái. Tổng thiệt hại khoảng 780 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND H.Vân Hồ đã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phối hợp với UBND các xã bị ảnh hưởng tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình sơ bộ. Thực hiện phương châm "4 tại chỗ" khắc phục hậu quả, tổng hợp thống kê thiệt hại.

Cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện mưa giông, mưa đá làm 11 nhà ở tại H.Lâm Thao và 17 trường học tại TP.Việt Trì bị hư hỏng, tốc mái; 1 trạm y tế tại TP.Việt Trì bị đổ tường rào.

Cùng đó, 35 ha lúa, ngô, hoa màu bị đổ; 28 ha chuối bị thiệt hại hoàn toàn tại H.Lâm Thao. Trên địa bàn huyện này còn có 14 cột điện bị gãy, đổ, 2 cơ quan bị ảnh hưởng; 2 lò gạch tại H.Cẩm Khê bị tốc mái khoảng 7000 m2. Ước tính, tổng thiệt hại khoảng 9,62 tỉ đồng.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 25.4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Bắc có nắng nóng cục bộ; ngày 26.4 phía tây Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.