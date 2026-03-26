Mua 'đạo cụ' giả gái, dụ chat sex để tống tiền hàng tỉ đồng

Ngày 26.3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Ngọc Gia Huy (20 tuổi, ở TP.HCM), để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản" với chiêu trò chat sex.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản mạng xã hội (sau này xác định là Phan Ngọc Gia Huy) mạo danh phụ nữ, thường xuyên khoe cơ thể, chủ động làm quen và mồi chài nhiều nam giới chat sex. Sau khi tạo được sự tin tưởng, Huy rủ nạn nhân thực hiện hành vi nhạy cảm qua video clip, đồng thời bí mật ghi lại màn hình.

Tiếp đó, Huy dùng các đoạn clip này đe dọa, buộc nạn nhân chuyển tiền, nếu không sẽ gửi cho người thân, bạn bè hoặc phát tán lên mạng. Một nạn nhân tại thành phố Đà Nẵng đã bị uy hiếp và phải chuyển 12 triệu đồng.

Từ các dấu vết thu thập được, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với lực lượng chức năng tại TP.HCM truy vết, bắt giữ nghi phạm khi đang tiếp tục giả gái để dụ dỗ một thanh niên chat sex.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận đã lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook giả mạo nữ trẻ, chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen rồi dụ dỗ nạn nhân gọi video có nội dung khiêu dâm, nhằm sau đó chiếm đoạt tài sản. Huy còn mua "đạo cụ" cải trang thành phụ nữ để chat sex, lừa đảo.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Huy đã chat sex, rồi cưỡng đoạt tiền của nhiều nạn nhân trong nước, tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng; riêng trường hợp bị chiếm đoạt nhiều nhất là 50 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Huy đã tiêu xài cá nhân.