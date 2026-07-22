'Mưa đỏ' chiếu khai mạc tuần phim kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

TS Đỗ Quốc Việt - Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL, phát biểu tại lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, khu vực phía nam ẢNH: H.D

Chiều 22.7, Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL phối hợp cùng Sở VH-TT TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ khu vực phía nam tại TP.HCM. Sự kiện tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên phạm vi cả nước, sau lễ khai mạc diễn ra tại Hà Nội vào ngày 21.7.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Đỗ Quốc Việt, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết tuần phim là hoạt động thường niên mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, nhằm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng cùng các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là dịp góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của người Việt.

Đoàn phim 'Mưa đỏ' giao lưu tại sự kiện ẢNH: H.D

Ông Đỗ Quốc Việt nhận định tuần phim năm nay đánh dấu bước phát triển mới trong công tác quản lý nhà nước về điện ảnh khi lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu trên cả nước cùng tham gia chương trình chiếu phim phi lợi nhuận, phục vụ nhiệm vụ chính trị và hoạt động tri ân người có công với cách mạng.

Theo ông, sự đồng hành của các đơn vị phát hành và phổ biến phim thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đặc biệt, tại TP.HCM, sự hưởng ứng tích cực của các hệ thống rạp chiếu, cùng chuỗi hoạt động giao lưu với đoàn làm phim và tọa đàm về sáng tác điện ảnh cách mạng, đã góp phần làm phong phú nội dung tuần phim, lan tỏa mạnh mẽ hơn các tác phẩm về đề tài truyền thống cách mạng.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết trong khuôn khổ tuần phim, TP.HCM sẽ phối hợp với Cục Điện ảnh trình chiếu 6 tác phẩm theo danh mục của Bộ VH-TT-DL. Bên cạnh đó, được sự thống nhất của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Cục Điện ảnh, thành phố quyết định chiếu bổ sung 2 bộ phim cách mạng tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam qua các thời kỳ là Chị Tư Hậu và Mưa đỏ.

Đoàn phim 'Mưa đỏ' chụp hình cùng TS Đỗ Quốc Việt - Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL, bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM ẢNH: H.D

Đáng chú ý, phim Mưa đỏ được lựa chọn chiếu ngay sau lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, khu vực phía nam. Trước khi chiếu phim, đại tá Kiều Thanh Thúy - Phó giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ cùng các diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn… đã có phần giao lưu với khán giả.

Tại chương trình, đại tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ về hành trình thực hiện đầy thử thách của ê kíp để hoàn thành Mưa đỏ, với mong muốn mang đến một tác phẩm tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc.

Bà cũng cho biết thời gian tới, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục lựa chọn những kịch bản có nội dung tốt, giá trị nghệ thuật cao để sản xuất các tác phẩm về cách mạng và hình tượng người lính Bộ đội Cụ Hồ, qua đó phục vụ công tác tuyên truyền, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.