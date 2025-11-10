Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Mùa đông không lạnh' với tiếng vĩ cầm Trịnh Minh Hiền

Nguyên Lê
Nguyên Lê
10/11/2025 09:03 GMT+7

Chuỗi music show Hà Nội Hà Nội là một hành trình nghệ thuật tôn vinh di sản, bản sắc và tinh thần hội nhập của Hà Nội, được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc đan xen giữa dân gian và đương đại, hàn lâm và đại chúng, truyền thống và quốc tế.

Cây vĩ cầm nổi tiếng Trịnh Minh Hiền lần đầu tiên đứng vai trò Giám đốc âm nhạc dự án âm nhạc - nghệ thuật Hà Nội Hà Nội, gồm 4 show tương ứng với 4 mùa trong năm, bắt đầu từ mùa đông năm 2025 và khép lại vào mùa thu năm 2026.

'Mùa đông không lạnh' với tiếng vĩ cầm Trịnh Minh Hiền - Ảnh 1.

Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền

ẢNH: NVCC

Mỗi buổi diễn là một không gian trình tấu sống động, nơi những tác phẩm kinh điển được tái sinh trong tinh thần đương đại, nơi những giai điệu mới hòa cùng hơi thở của world music, dân gian đương đại, flamenco, semi classic và electronic.

Hà Nội Hà Nội - The Winter là chương mở đầu của chuỗi music show, được chia thành 3 phần: Hồng hồng tuyết tuyết, Hà Nội Hà Nội, Mùa đông. Trong đó, phần 3 được cho là khuôn hình khắc họa rõ nét nhất chân dung nghệ sĩ vĩ cầm Trịnh Minh Hiền với nhạc phẩm flamenco Cô gái Digan do nhạc sĩ Lê Minh Sơn viết riêng tặng cô cùng The Winter (chương 1) - trích từ tổ khúc Bốn mùa kinh điển của Antonio Vivaldi.

Song hành cùng Trịnh Minh Hiền là đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường - người được mệnh danh là "phù thủy ánh sáng" và họa sĩ Lê Thanh Sơn - một tên tuổi lớn của nền mỹ thuật VN đương đại, với bộ 3 bức tranh đặc tả "3 khoảnh khắc lãng mạn nhất của Hà Nội".

Hà Nội Hà Nội - The Winter do Công ty Ngọc Việt, V-Star cùng nghệ sĩ, nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra tối 12.12 tại sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội.

