Mùa dứa… đắng

Dứa thối đầy đồng

Khác với khung cảnh nhộn nhịp kẻ bán người mua, mùi dứa chín thơm lừng trải khắp các đồi dứa mùa thu hoạch, vụ dứa năm nay lại đìu hiu, ảm đạm, ven các con đường từng đống, từng ruộng dứa đang thối khiến người trồng dứa ở Thanh Hóa lao đao.

Ông Quách Văn Phan xót xa khi vụ dứa năm nay gia đình ông lỗ hàng trăm triệu đồng ẢNH: MINH HẢI

Cố gắng lắm vừa rồi gia đình ông Quách Văn Phan (54 tuổi, ngụ thôn Khắc Dũng, xã Hà Long) mới tìm được người mua dứa để vớt vát lại chút vốn liếng trong tổng số tiền 400 triệu đồng đã bỏ ra để đầu tư trồng hơn 2 ha dứa.

Dù đang là thời điểm thu hoạch chính vụ, nhưng ông Phan mới bán và thu về được 50 triệu đồng cho 3 sào dứa (mỗi sào đất đồi trồng dứa rộng 1.000 m2), phần diện tích dứa còn lại chưa biết số phận sẽ như thế nào khi dứa đang bị nám và thối do nắng nóng kéo dài.

"Năm nay tôi đầu tư khoảng 400 triệu đồng từ lúc trồng đến lúc thu hoạch, nhưng giá dứa thấp. Dứa loại đẹp nhất, quả to năm nay chỉ bán được 6.000 đồng/kg, còn loại nhỏ và hơi nám thì thương lái họ chê không mua.

Trong khi thời tiết những ngày qua nắng nóng gay gắt nên hầu hết số dứa còn lại đã và đang bị nám, thối. Riêng số dứa đã bị nám, thối không bán được đã khiến nhà tôi lỗ hàng trăm triệu đồng", ông Phan cho hay.

Người dân vứt bỏ dứa bị nám, thối ẢNH: MINH HẢI

Cũng theo ông Phan, mùa dứa năm 2025 có những ngày giá dứa cao lên tới 14.000 đồng/kg, thấp nhất là 7.000 đồng/kg (trung bình cũng 9.000 đồng/kg), giúp cho người trồng dứa có lãi.

Tuy nhiên, mùa thu hoạch năm 2026 không hiểu vì sao nhu cầu mua dứa thấp, giá dứa giảm lại gặp thời tiết nắng nóng kéo dài khiến dứa bị thối.

Cách đồng dứa nhà ông Phan không xa, bà Trần Thị Hồng (ngụ thôn Khắc Dũng) đang thất thần nhìn 1 ha dứa của gia đình thối dần trong bất lực. Vụ dứa 2026 gia đình bà Hồng trồng 2 ha nhưng vì giá thấp, không tìm được người mua, đặc biệt nắng nóng kéo dài khiến 1 ha dứa đến kỳ thu hoạch bị nám và thối.

Bà Trần Thị Hồng bất lực nhìn 1 ha dứa bị nám, thối từng ngày ẢNH: MINH HẢI

"Năm nay, nhiều hộ trồng dứa như gia đình tôi lỗ đơn lỗ kép. Nhà tôi coi như lỗ gần 200 triệu đồng vì mất 1 ha dứa bị nám và thối không bán được, nguyên nhân do giá dứa thấp, không có người mua phải để kéo dài, kéo dài thời gian thì lại gặp đợt nắng nóng nhiều ngày liền nên dứa bị hỏng.

Quả dứa hỏng đã đành, cây dứa có quả bị hỏng cũng hỏng luôn, không thể lấy giống (lấy phần ngọn) để trồng cho vụ sau được", bà Hồng chia sẻ.

Giá giảm, vẫn không có người mua

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu vực xã Hà Long có rất nhiều ruộng dứa của người dân quả bị nám và đang thối dần. Để tránh dứa thối nhanh, người dân mua lưới che nắng che cho dứa nhưng cũng không hiệu quả. Không ít hộ đã bẻ dứa vứt bỏ tràn lan ven đường.

Người dân bỏ ra hàng chục triệu đồng mua bạt che nắng cho dứa nhưng cũng không hiệu quả ẢNH: MINH HẢI

Ông Quách Văn Nhất, Trưởng thôn Khắc Dũng, than vãn không hiểu lý do vì sao năm nay rất ít người mua dứa. Việc tiêu thụ chậm dẫn tới dứa bị nám, hoặc chín quá không bán được.

Cũng theo ông Nhất, không chỉ dứa mà ổi - một trong những loại cây trồng chính của người dân xã Hà Long cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi giá ổi tại vườn chỉ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Trao đổi với phóng viên, bà Phùng Thị Luyên, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hà Long, cho biết toàn xã hiện có khoảng 700 ha diện tích trồng dứa. Giá dứa năm nay giảm so với các năm trước và tình trạng dứa bị nám, thối; người mua thì ít khiến cho nhiều người trồng dứa nơi đây thua lỗ.

Được biết, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 4.000 ha đất trồng dứa, tập trung chủ yếu ở các xã Hà Long, Vân Du, Nguyệt Ấn và các phường Bỉm Sơn, Quang Trung… Tuy nhiên, tất cả các khu vực trồng dứa đều rơi vào tình cảnh tương tự khiến người trồng dứa thua lỗ.