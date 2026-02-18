Vườn mận hồng Sân Tiên thu hoạch bán tết, giá ngất ngưởng vẫn đắt hàng

Vào vụ thu hoạch giữa không khí tết

Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ (trước đây là huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) là vùng trồng mận hồng Sân Tiên quy mô lớn của địa phương, được đầu tư bài bản và ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

Vườn mận hồng Sân Tiên rộng 50 ha tại ấp An Quới, xã Cù Lao Dung có quy mô lớn nhất địa phương ẢNH: DUY TÂN

Giống mận này do ông Trần Văn Phục nghiên cứu từ năm 2018 và trồng thành công năm 2023. Nhờ đặc tính phù hợp thổ nhưỡng vùng cù lao, cây phát triển tốt, cho trái đồng đều, chất lượng cao.

Dịp tết, nhà vườn tất bật thu hoạch vụ đầu năm - thời điểm nhu cầu trái cây cao cấp tăng mạnh. Mỗi ngày, hàng chục lao động làm việc liên tục từ sáng sớm để kịp thu hoạch đóng gói vụ thị trường tết, giá bán lên tới 230.000 đồng/kg.

Giống mận hồng Sân Tiên được ông Trần Văn Phục nghiên cứu từ năm 2018 và trồng thành công vào năm 2023 ẢNH: DUY TÂN

Từ tinh mơ, từng tốp lao động đã có mặt tại vườn. Công việc thu hoạch diễn ra khẩn trương nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Những chùm mận đạt độ chín, vỏ đỏ đậm, gân rõ, không sâu bệnh mới được lựa chọn. Người hái phải thao tác nhẹ tay để tránh trầy xước, đảm bảo chất lượng khi vận chuyển xa.

Chị Võ Thị Thúy, lao động làm việc tại vườn hơn 2 năm, cho biết mỗi ngày chị đảm nhận việc mở bao trái, kiểm tra màu sắc trước khi thu hoạch. Trước thời điểm thu hoạch khoảng 5 ngày, mẫu mận được gửi xét nghiệm dư lượng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Từ sáng sớm, hàng chục lao động địa phương tỉ mỉ kiểm tra từng chùm mận trước khi hái, vận chuyển vào kho ẢNH: DUY TÂN

Mận hồng Sân Tiên có nhiều ưu điểm vượt trội

Sau khi hái, mận được đưa về kho để phân loại, vệ sinh, cắt cuống, bọc xốp và đóng hộp. Mỗi trái được kiểm tra kỹ lưỡng, loại bỏ trái không đạt chuẩn. Nhờ quy trình khép kín, mận giữ được độ tươi khi vận chuyển đường dài.

Mận hồng Sân Tiên sau thu hoạch được phân loại, vệ sinh, cắt cuống, bọc xốp và đóng hộp tại kho. Từng trái được kiểm tra kỹ để loại bỏ trái không đạt chuẩn, đảm bảo chất lượng khi vận chuyển xa ẢNH: DUY TÂN

Đặc biệt, từng trái mận đều có dán mã QR truy xuất nguồn gốc. Ngay từ khâu bao trái, sản phẩm đã được đánh số và quản lý bằng hệ thống số hóa, giúp chủ vườn theo dõi sản lượng, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính.

Theo ông Phục, lô mận đầu vụ khoảng 4 tấn đã được xuất bán ra Hà Nội và TP.HCM để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, so với nhu cầu thì sản lượng chỉ đáp ứng khoảng 40%. Dự kiến, toàn vườn có thể cung ứng 200 đến 300 tấn mỗi năm, thu hoạch 2 đợt.

Mận hồng Sân Tiên giòn, ruột đặc, ngọt thanh, thơm nhẹ ẢNH: DUY TÂN

Mận hồng Sân Tiên nổi bật với độ giòn, ruột đặc, vị ngọt thanh, thơm nhẹ, độ ngọt cao hơn nhiều giống mận phổ biến. Canh tác theo hướng hữu cơ giúp trái lên màu đẹp, bảo quản tối đa 30 ngày trong kho mát, thuận lợi vận chuyển xa và xuất khẩu.

Mỗi trái mận hồng loại đặc biệt nặng khoảng 250 gram. Giá bán dao động 150.000 - 230.000 đồng/kg, mang lại doanh thu khoảng 3 tỉ đồng mỗi ha/năm. Sau khoảng 3 năm đầu tư, nhà vườn bắt đầu có lợi nhuận ổn định.

Vụ mận hồng Sân Tiên trùng vào dịp tết không chỉ mang lại doanh thu cao mà còn tạo việc làm thời vụ cho hơn 40 lao động địa phương. Với tiền công khoảng 170.000 đồng/ngày, nhiều người tranh thủ tăng ca để có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt và ăn tết.



