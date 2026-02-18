Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Vườn mận hồng Sân Tiên thu hoạch bán tết, giá ngất ngưởng vẫn đắt hàng

Duy Tân
Duy Tân
18/02/2026 08:26 GMT+7

Những ngày tết, không khí tại vườn mận hồng Sân Tiên rộng 50 ha ở xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng chục lao động làm việc liên tục từ sáng sớm.

Vào vụ thu hoạch giữa không khí tết

Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ (trước đây là huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) là vùng trồng mận hồng Sân Tiên quy mô lớn của địa phương, được đầu tư bài bản và ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

Vườn mận hồng Sân Tiên thu hoạch bán tết, giá ngất ngưởng vẫn đắt hàng- Ảnh 1.

Vườn mận hồng Sân Tiên rộng 50 ha tại ấp An Quới, xã Cù Lao Dung có quy mô lớn nhất địa phương

ẢNH: DUY TÂN

Giống mận này do ông Trần Văn Phục nghiên cứu từ năm 2018 và trồng thành công năm 2023. Nhờ đặc tính phù hợp thổ nhưỡng vùng cù lao, cây phát triển tốt, cho trái đồng đều, chất lượng cao.

Dịp tết, nhà vườn tất bật thu hoạch vụ đầu năm - thời điểm nhu cầu trái cây cao cấp tăng mạnh. Mỗi ngày, hàng chục lao động làm việc liên tục từ sáng sớm để kịp thu hoạch đóng gói vụ thị trường tết, giá bán lên tới 230.000 đồng/kg.

Vườn mận hồng Sân Tiên thu hoạch bán tết, giá ngất ngưởng vẫn đắt hàng- Ảnh 2.

Giống mận hồng Sân Tiên được ông Trần Văn Phục nghiên cứu từ năm 2018 và trồng thành công vào năm 2023

ẢNH: DUY TÂN

Từ tinh mơ, từng tốp lao động đã có mặt tại vườn. Công việc thu hoạch diễn ra khẩn trương nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Những chùm mận đạt độ chín, vỏ đỏ đậm, gân rõ, không sâu bệnh mới được lựa chọn. Người hái phải thao tác nhẹ tay để tránh trầy xước, đảm bảo chất lượng khi vận chuyển xa.

Chị Võ Thị Thúy, lao động làm việc tại vườn hơn 2 năm, cho biết mỗi ngày chị đảm nhận việc mở bao trái, kiểm tra màu sắc trước khi thu hoạch. Trước thời điểm thu hoạch khoảng 5 ngày, mẫu mận được gửi xét nghiệm dư lượng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Vườn mận hồng Sân Tiên thu hoạch bán tết, giá ngất ngưởng vẫn đắt hàng- Ảnh 3.

Từ sáng sớm, hàng chục lao động địa phương tỉ mỉ kiểm tra từng chùm mận trước khi hái, vận chuyển vào kho

ẢNH: DUY TÂN

Mận hồng Sân Tiên có nhiều ưu điểm vượt trội

Sau khi hái, mận được đưa về kho để phân loại, vệ sinh, cắt cuống, bọc xốp và đóng hộp. Mỗi trái được kiểm tra kỹ lưỡng, loại bỏ trái không đạt chuẩn. Nhờ quy trình khép kín, mận giữ được độ tươi khi vận chuyển đường dài.

Vườn mận hồng Sân Tiên thu hoạch bán tết, giá ngất ngưởng vẫn đắt hàng- Ảnh 4.

Mận hồng Sân Tiên sau thu hoạch được phân loại, vệ sinh, cắt cuống, bọc xốp và đóng hộp tại kho. Từng trái được kiểm tra kỹ để loại bỏ trái không đạt chuẩn, đảm bảo chất lượng khi vận chuyển xa

ẢNH: DUY TÂN

Đặc biệt, từng trái mận đều có dán mã QR truy xuất nguồn gốc. Ngay từ khâu bao trái, sản phẩm đã được đánh số và quản lý bằng hệ thống số hóa, giúp chủ vườn theo dõi sản lượng, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính.

Theo ông Phục, lô mận đầu vụ khoảng 4 tấn đã được xuất bán ra Hà Nội và TP.HCM để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, so với nhu cầu thì sản lượng chỉ đáp ứng khoảng 40%. Dự kiến, toàn vườn có thể cung ứng 200 đến 300 tấn mỗi năm, thu hoạch 2 đợt.

Vườn mận hồng Sân Tiên thu hoạch bán tết, giá ngất ngưởng vẫn đắt hàng- Ảnh 5.

Mận hồng Sân Tiên giòn, ruột đặc, ngọt thanh, thơm nhẹ

ẢNH: DUY TÂN

Mận hồng Sân Tiên nổi bật với độ giòn, ruột đặc, vị ngọt thanh, thơm nhẹ, độ ngọt cao hơn nhiều giống mận phổ biến. Canh tác theo hướng hữu cơ giúp trái lên màu đẹp, bảo quản tối đa 30 ngày trong kho mát, thuận lợi vận chuyển xa và xuất khẩu.

Mỗi trái mận hồng loại đặc biệt nặng khoảng 250 gram. Giá bán dao động 150.000 - 230.000 đồng/kg, mang lại doanh thu khoảng 3 tỉ đồng mỗi ha/năm. Sau khoảng 3 năm đầu tư, nhà vườn bắt đầu có lợi nhuận ổn định.

Vụ mận hồng Sân Tiên trùng vào dịp tết không chỉ mang lại doanh thu cao mà còn tạo việc làm thời vụ cho hơn 40 lao động địa phương. Với tiền công khoảng 170.000 đồng/ngày, nhiều người tranh thủ tăng ca để có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt và ăn tết.


Tin liên quan

Thu lãi tiền tỉ từ mận hồng trọng lượng ‘khủng’

Thu lãi tiền tỉ từ mận hồng trọng lượng ‘khủng’

Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ thanh long ruột đỏ mận hồng MST, ông Nguyễn Văn Nhựt (47 tuổi, ngụ H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng) thu lãi gần 1 tỉ đồng/năm.

Khám phá thêm chủ đề

mận hồng mận hồng sân tiên thu lãi Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận