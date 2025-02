Mua gói MobiFone, nhận liền tay voucher Be Group

Sau sự bùng nổ của xe ôm công nghệ, đặt đồ ăn qua ứng dụng đang trở thành xu hướng tiêu dùng mới, phản ánh rõ sự thay đổi trong thói quen mua sắm. Theo báo cáo của Momentum Works về thị trường giao đồ ăn tại 6 quốc gia ASEAN, người Việt chi khoảng 90 tỷ đồng mỗi ngày để đặt đồ ăn qua các ứng dụng trực tuyến. Giá trị đơn hàng đặt qua app không ngừng tăng trưởng qua từng năm, đạt mức ấn tượng so với các quốc gia khác trong khu vực.

Nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm tiện ích kép "mua 1 được 2", MobiFone đã hợp tác cùng Be Group triển khai chương trình "Đăng ký gói cước - Nhận quà từ Be", giúp khách hàng tối đa hóa lợi ích. Từ ngày 20.2 đến 30.4, khách hàng đăng ký mới hoặc gia hạn gói cước MobiFone sẽ có cơ hội nhận voucher từ Be với tổng giá trị lên đến 1,4 triệu đồng.

Cụ thể, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng khi đăng kí hoặc gia hạn gói cước của MobiFone sẽ có cơ hội nhận voucher 50% (tối đa 50.000đ) dịch vụ beBike/be Car và voucher 25% (tối đa 50.000đ) dịch vụ beDelivery dùng để di chuyển và đặt hàng tại các thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Danh sách các gói cước áp dụng ưu đãi xem tại đây.

Khi đăng ký mới hoặc gia hạn gói cước MobiFone thành công, thuê bao sẽ nhận được tin nhắn kèm đường dẫn để nhận ưu đãi từ Be. Chỉ cần truy cập vào đường dẫn, khách hàng có thể nhận voucher và sử dụng trong vòng 90 ngày kể từ khi kích hoạt. Chương trình áp dụng cho thuê bao MobiFone hòa mạng trước năm 2025, ngoại trừ thuê bao MVNO, Saymee và M2M.

Đây không phải là lần đầu tiên MobiFone hợp tác cùng Be Group triển khai chương trình tặng voucher cho khách hàng. Hè năm 2024, sự kiện hợp tác giữa hai đơn vị đã diễn ra thành công, thu hút sự quan tâm lớn và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Anh Đức Mạnh (35 tuổi, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: "Trước đây, mình từng nhận được voucher Be khi gia hạn gói cước MobiFone và thấy cực kỳ tiện lợi. Nhờ ưu đãi này, mình có thể đặt xe di chuyển, gọi đồ ăn nhanh chóng và gửi nhận tài liệu phục vụ công việc dễ dàng hơn. Khi biết chương trình quay trở lại, mình đã rủ gia đình cùng gia hạn gói cước đúng dịp để nhận voucher. Một ưu đãi hấp dẫn như thế này thì nhất định không thể bỏ lỡ!".

Lần hợp tác này giữa MobiFone và Be Group nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tối ưu với nhiều tiện ích vượt trội. Không chỉ đơn thuần đăng ký gói cước để sử dụng dịch vụ viễn thông, thuê bao MobiFone còn nhận thêm ưu đãi từ Be Group, giúp việc di chuyển, giao nhận hàng trở nên nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm hơn bao giờ hết.