Mua hàng online không còn rẻ, người trẻ bắt đầu cân nhắc lại

Cân nhắc kỹ trước khi mua

Trần Hoàng Minh Anh (23 tuổi), làm việc ở đường Kha Vạn Cân, P.Linh Xuân (TP.HCM), cho biết hằng tháng cô đều mua hàng online. Cô mua từ sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội, giấy ăn,… vì chi phí khá rẻ.

"Trước đây mình nghĩ mua đồ online là có giá tốt. Nay cùng một món nhưng giá đã nhích lên. Mình bắt đầu phải cân nhắc món nào thật cần mới mua", Minh Anh nói.

Phí sàn tăng giá khiến nhiều người cân nhắc kỹ trước khi mua hàng online ẢNH MINH HỌA: AN VY

Trần Gia Huy, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết anh bạn thường mua cáp sạc, ốp lưng, tai nghe… giá rẻ trên sàn. Đây là những món hàng anh cho rằng "mua online tiện hơn ra tiệm". Tuy nhiên, gần đây, nhiều món phụ kiện điện tử đã có giá không còn rẻ, dù đã áp nhiều mã giảm giá. "Nếu cần gấp, mình sẽ ra tiệm mua luôn", Huy chia sẻ.

Tâm lý hoang mang của người mua xuất hiện trong bối cảnh các sàn thương mại điện tử đồng loạt điều chỉnh phí với người bán. Theo Báo Thanh Niên đăng tin, từ ngày 23.5, Shopee Việt Nam điều chỉnh phí cố định với nhiều nhóm sản phẩm. Nhóm sức khỏe và sắc đẹp tăng thêm khoảng 3%, lên mức 16 - 17%. Nhóm phụ kiện điện tử như cáp sạc, ốp lưng, kính cường lực tăng khoảng 4%, lên mức 15%.

Cũng theo thông tin trên Báo Thanh Niên, Lazada thông báo tăng phí xử lý cho mỗi đơn hàng thành công từ 5% lên 6%, đã bao gồm VAT. Chính sách này áp dụng từ ngày 26.5. Sàn này cũng áp dụng phí hạ tầng kỹ thuật 3.000 đồng cho mỗi đơn hàng giao thành công. Trước đó, TikTok Shop Việt Nam cũng tăng phí hoa hồng từ sau ngày 9.5. Ngành thời trang tăng từ 14,6% lên 16,1%, còn nhóm mẹ và bé tăng từ 14,5% lên 17,8%.

Không còn nhiều ưu đãi như trước?

Với người mua, thay đổi phí sàn không phải lúc nào cũng nhìn thấy ngay. Nhưng họ cảm nhận qua giá bán, mã giảm giá ít hấp dẫn hơn. Nguyễn Phương Thảo, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết cô thường mua quần áo trên các sàn thương mại điện tử vì có giá tốt, chưa kể xem livestream dễ "chốt đơn" hơn.

"Tuy nhiên, mình xem ở trong các group mua sắm thì thấy rằng giá săn sale cũng chưa hẳn đã rẻ hơn mua trực tiếp tại cửa hàng khi so kỹ giá. Hóa ra, các shop đã bắt đầu tăng giá nhẹ hoặc cắt bớt ưu đãi", Thảo nói.

Không ít bạn trẻ tận dụng các phiên live để mua sắm giá rẻ ẢNH MINH HỌA: AN VY

Thảo chỉ ra rằng với cây son cách đây mua vài tuần chỉ có 220.000 đồng, nhưng nay đã tăng lên 250.000 đồng. Với mức giá này, Thảo nói cô sẵn sàng ra tiệm mua vì tha hồ được thử và chọn màu tùy thích.

"Trên mạng liên tục hết các mã màu hot, trong khi đó ngoài tiệm lại còn. Trước đây, vì mức giá chênh lệch khoảng 10.000 – 20.000 đồng nên mình ngần ngại ra ngoài. Nhưng hiện tại, suy nghĩ này đã khác vì mua online có khi còn đắt hơn", Thảo nói.

Thảo cũng cho biết mức tăng không lớn. Nhưng nếu mua nhiều món thì chi phí cũng đáng kể. "Mình nghĩ người bán phải cộng thêm chi phí vào giá. Như vậy thì thiệt thòi cho người mua quá", Thảo nói.

Không chỉ người mua, mà người bán hàng online cũng chịu áp lực. Hoàng Thái Nam (25 tuổi), ngụ đường 9, P.Thủ Đức (TP.HCM), chủ một shop bán tinh dầu trên sàn thương mại điện tử Shopee, cho biết khi phí sàn tăng, shop buộc phải tính lại giá bán.

"Nếu giữ giá cũ thì gần như không có lời. Mình cũng sợ nếu tăng giá thì khách sẽ bỏ sang shop khác. Nhưng bán online bây giờ không chỉ cạnh tranh giá, mà người bán còn phải trả phí sàn, phí quảng cáo, voucher, hoàn hàng… Mỗi đơn nhỏ đều phải tính rất kỹ", Nam nói.

Phan Lê Khánh Linh (29 tuổi), làm việc ở Khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM), cho rằng thói quen mua sắm của cô đang thay đổi. Trước đây, Linh thường đặt các món đồ gia dụng nhỏ vì thấy rẻ, nhưng hiện tại cô lập kỹ danh sách trước khi mua, để áp mã voucher cho hời. Những món có thể mua ở các cửa hàng gần nhà thì cô sẽ so giá kỹ hơn.

"Mình không bỏ mua online vì vẫn tiện, nhưng không còn mặc định online là rẻ nhất", Linh nói.