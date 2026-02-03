Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Cách tránh đơn hàng đặt online trước tết nhưng sau tết mới nhận

Thái Phúc
Thái Phúc
03/02/2026 08:00 GMT+7

Không ít trường hợp mua hàng trên các sàn thương mại điện tử trước tết nhưng sau tết mới nhận được, khiến nhiều người rơi vào tình huống "dở khóc dở cười". Làm sao để tránh tình trạng này?

Nguyễn Thị Thúy An, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết: "Tết năm rồi mình gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi đặt một bộ áo dài chơi tết, nhưng chờ mãi đến tết không thấy, qua tết thì hàng mới về đến. Hủy đơn cũng không được, nên mình phải để đến năm nay mới mặc được". Rút kinh nghiệm, năm nay An thêm mọi thứ vào giỏ hàng, sau đó mở ứng dụng lịch trên điện thoại kiểm tra kỹ ngày tháng rồi mới dám nhấn nút đặt hàng.

Cách tránh đơn hàng đặt online trước tết nhưng sau tết mới nhận- Ảnh 1.

Khách hàng cần phải cân nhắc thời gian nhận hàng

ẢNH: THÁI PHÚC

Ngay từ giữa tháng chạp, An đã lên kế hoạch mua sắm tết. "Mình chia nhỏ các đơn hàng và đặt trước 7 - 10 ngày so với kế hoạch. Mình ưu tiên các cửa hàng có kho trong nước, hạn chế đặt đơn quốc tế. Đơn hàng có hiển thị rõ thời gian giao hàng, mặc cho giá có nhỉnh hơn một chút. Do vậy, các đơn được giao sớm gần như không phải lo nữa", An nói thêm.

Tương tự, Nguyễn Thị Như Anh (24 tuổi), đang làm quản lý cửa hàng tạp hóa, ngụ đường Hùng Vương, P.Ngã Bảy, TP.Cần Thơ, cho biết năm rồi cô đã phải hoàn tiền đặt trước giỏ quà tết cho khách vì đồ trang trí đi kèm không về kịp trước tết.

Như Anh cho biết tết năm ngoái, cô đặt nguyên liệu đóng gói và hộp quà trên sàn thương mại điện tử để kịp giao khách. Nhưng do chủ quan, cô đã không kiểm tra kỹ thời gian giao hàng, cũng không nhắn tin xác nhận với shop. "Đơn hàng bị dồn quá nhiều, shop xuất kho chậm, tới sát tết thì đơn vị vận chuyển ngừng nhận. Tôi phải xoay xở mua ngoài với giá cao gấp đôi", cô nhớ lại.

Năm nay, trước mỗi đơn quan trọng, Như Anh đều nhắn tin hỏi trực tiếp shop: khi nào xuất kho, đơn vị vận chuyển nào giao, có đảm bảo trước tết hay không. Nhờ vậy, cô cũng chủ động chọn gói giao nhanh để giảm rủi ro.

Nhiều shipper cho biết vào cuối năm tình trạng dồn đơn hay bị quá tải khi giao hàng, để rồi hàng bị dồn sau tết mới giao là chuyện hết sức bình thường. Khách hàng đặc biệt lưu ý khoảng thời gian đặt hàng nhằm tránh việc đặt hàng trước tết nhưng qua tết mới nhận được.

Nguyễn Hoàng Khang (25 tuổi), shipper tại khu vực P.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết: "Ngày thường tôi chạy khoảng 50 - 70 đơn, nhưng sát tết có thể tăng lên gấp đôi. Kho đông, hàng dồn, chỉ cần một khâu trễ là cả dây chuyền bị ảnh hưởng. Nhiều khách thường thắc mắc vì sao đơn hàng đang giao nhưng vẫn chậm. Thực tế, không ít đơn bị ùn ở kho trung chuyển do lượng hàng tăng quá nhanh, trong khi nhân sự và phương tiện có giới hạn".

Từ kinh nghiệm thực tế khi giao hàng, Khang cho rằng các đơn được đặt trước tết 7 - 10 ngày thường có tỷ lệ giao thành công rất cao. "Hàng đặt sớm thì kho xử lý từ từ, tuyến giao ổn định. Khi shipper nhận hàng cũng đỡ bị dồn chuyến, giao đúng hẹn cho khách. Ngược lại, những đơn đặt sát 25 - 26 tết thường rơi vào tình trạng "chạy nước rút", dễ phát sinh trễ hẹn, đặc biệt với hàng cồng kềnh hoặc giao liên tỉnh", Khang nói thêm.

Theo Khang, đa số shipper đều cố gắng chạy hết sức trước tết để vừa đảm bảo thu nhập, vừa giúp khách nhận hàng đúng dịp. "Tụi tôi hiểu ai cũng cần hàng gấp để chuẩn bị tết, chỉ mong khách đặt sớm hơn chút, hoặc thông cảm nếu có trễ nhẹ, vì thực sự những ngày đó ai cũng quá tải", Khang bộc bạch.

Xem thêm bình luận