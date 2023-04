Nhiều khu vực trên cả nước đang có nắng nóng, nắng nóng gay gắt. Dự báo, trong thời gian tới sẽ xuất hiện nắng nóng nhiều hơn và gia tăng về cường độ trên phạm vi toàn quốc, kể cả ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Dự báo, mùa hè 2023 đến sớm, nắng nóng gay gắt, có thời điểm trên 42 độ C ĐÌNH HUY

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hiện nay đã có một số dấu hiệu của một mùa hè gay gắt, với nắng nóng trên diện rộng và nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm.

Theo ông Lâm, thông thường phía tây Bắc bộ và miền Trung sẽ có nắng nóng trước khu vực khác và năm nay cũng vậy; từ cuối tháng 2 đã có hiện tượng nắng nóng 37 - 39 độ C, thậm chí có nơi 40 độ C. Vì vậy, mùa hè năm nay đến sớm và nhiều khả năng sẽ có nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

"Chúng tôi dự báo nắng nóng sẽ diễn ra từ tháng 5 đến nửa đầu tháng 8 ở miền Bắc và từ tháng 5 đến hết tháng 8 ở miền Trung. Trong khi đó, miền Nam vẫn có nắng nóng kéo dài từ nay đến nửa tháng 5", ông Lâm nói và cho hay thời gian nắng nóng gay gắt nhất ở miền Bắc là từ tháng 6 đến tháng 7, ở miền Trung từ tháng 6 đến đầu tháng 8.

Đáng chú ý, nắng nóng năm nay gay gắt hơn các đợt nắng nóng kéo dài hơn năm 2022. Thậm chí, các đợt nắng nóng có thể kéo dài lên 7 ngày, riêng miền Trung có thể có đợt nắng nóng kéo dài trên 7 ngày.

Trong mỗi đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc khoảng 37 - 38 độ C; ở miền Trung khoảng 37 - 39 độ C, có nơi cao hơn từ 40 - 42 độ C.

Về nhiệt độ cực trị năm 2023, ông Lâm cho rằng có thể có thời điểm sẽ có nhiệt độ lên đến 41 - 42 độ C, thậm chí không loại trừ khả năng có thể lên đến trên 42 độ C.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ĐÌNH HUY

Lý giải nguyên nhân mùa hè năm nay đến sớm hơn mọi năm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng, là do trạng thái đại dương - khí quyển (ENSO) đang chuyển sang pha trung tính, các hoạt động của áp thấp nóng phía tây sớm hơn mọi năm.

Ông Lâm cảnh báo nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao cháy rừng ở các khu vực có khô hạn và nắng nóng kéo dài.



Ngoài ra, nắng nóng còn kèm theo tia cực tím cao, nguy hiểm cho cơ thể, gây ra tình trạng ung thư da, mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ và tia UV cao. Do vậy, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời vào thời điểm từ 11 - 16 giờ hàng ngày, đồng thời cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Về bão và áp thấp nhiệt đới, ông Lâm dự đoán số lượng xuất hiện trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm có khoảng 12 - 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 5 - 6 cơn ảnh hưởng đến đất liền.

Ngoài ra, trong các tháng mùa mưa bão, tại khu vực miền Bắc, lượng mưa có xu hướng thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm; khả năng xảy ra mưa to cuối tháng 5, đầu tháng 6 ở miền Bắc như năm 2022 là thấp.

Tại khu vực miền Trung, lượng mưa có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình trong giai đoạn tháng 7 - tháng 9. Tuy nhiên, từ tháng 10 - tháng 12 (thời điểm chính của mùa mưa tại miền Trung), lượng mưa lại có xu hướng thiếu hụt so với trung bình tại khu vực này, có thể gây ra hạn hán.