Mùa hè này, người trẻ muốn học thêm gì nhất?

Hè chuộng học thêm bơi

Huỳnh Lê Nina, sinh viên Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết vào mùa hè, em ưu tiên học bơi vì đây là hoạt động phù hợp với thời tiết nắng nóng, giúp giải nhiệt và mang lại cảm giác thoải mái. Theo Nina, học bơi không chỉ để thư giãn mà còn là một kỹ năng sống cần thiết, bởi trong những tình huống khẩn cấp như không may rơi xuống nước, bản thân có thể tự cứu mình.

"Biết bơi là một kỹ năng rất cần trong cuộc sống, trong những tình huống nguy cấp, mình có thể cứu người khác hoặc cứu lấy chính mình nên em ưu tiên học bơi", Nina nói.

Bơi được sinh viên lựa chọn học trong hè nhằm trang bị kỹ năng sống ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng yêu thích các hoạt động liên quan thể thao mùa hè, Nguyễn Văn Tiến, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết bản thân muốn học bơi vì vừa giúp xua tan nóng bức, vừa nâng cao kỹ năng sống và cải thiện sức khỏe.

"Ngoài ra, mình cũng muốn học chơi đàn do bản thân yêu thích âm nhạc và mong muốn tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật để có thêm trải nghiệm", Tiến nói và cho biết thêm bên cạnh các môn thể thao, sinh viên nên học thêm ngoại ngữ hay các lớp như nấu ăn, pha chế hay thuyết trình, MC cũng bổ trợ cho việc xin việc sau này rất nhiều.

Trong khi đó, Lê Quốc Bảo, sinh viên Trường đại học FPT lựa chọn học bóng rổ trong dịp hè vì niềm yêu thích với môn thể thao này. Bảo chia sẻ bóng rổ giúp bản thân giải tỏa căng thẳng sau thời gian học tập, đồng thời rèn luyện sức khỏe và tính kỷ luật khi duy trì tập luyện thường xuyên.

Thể thao cũng được bạn trẻ lựa chọn học thêm dịp hè ẢNH: MAI CAT

Ưu tiên ngoại ngữ cho học thêm hè

Bên cạnh các hoạt động thể thao, nhiều sinh viên lựa chọn học thêm ngoại ngữ trong dịp hè để nâng cao kỹ năng và chuẩn bị cho cơ hội nghề nghiệp tương lai. Không ít bạn trẻ xem đây là khoảng thời gian phù hợp để trau dồi tiếng Anh hoặc khám phá thêm những ngôn ngữ mới gắn liền với văn hóa và sở thích cá nhân.

Đặng Thu Hoài, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho biết em muốn học thêm các kỹ năng sống hoặc thử sức với bộ môn leo núi trong mùa hè. Sau khoảng thời gian tập trung học tập, em muốn dành thời gian để trải nghiệm, khám phá những điều mới lạ và có thêm nhiều trải nghiệm thực tế hơn.

"Em rất thích du lịch trekking nên hè này sẽ học bộ môn leo núi, nó không chỉ giúp mình có những trải nghiệm thiên nhiên mà còn rèn luyện sức khỏe và kỹ năng sinh tồn", Hoài chia sẻ.

Ngoài ra, để phục vụ cho những chuyến đi khám phá sau này cũng như chuẩn bị cho tương lai ra trường, Hoài đăng ký học thêm lớp tiếng Trung. Theo Hoài chia sẻ, học thêm một ngoại ngữ là như sống "cuộc đời mới" vì được khám phá văn hóa, đặc trưng của một nước khác. "Học tiếng Trung em có kiến thức mới, kỹ năng mới, đồng thời tăng khả năng giao tiếp", Hoài nói.

Học thêm một ngoại ngữ trong dịp hè giúp người trẻ làm dày năng lực cá nhân ẢNH: MAI CAT

Trong khi đó, Hồ Đức Trí, cùng trường với Hoài lại ưu tiên học thêm tiếng Anh trong dịp hè. Trí cho biết hiện đang là sinh viên năm hai nên muốn trau dồi ngoại ngữ để tích lũy thêm kiến thức và kỹ năng phục vụ công việc sau này. "Việc có nền tảng tiếng Anh tốt sẽ giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt là khả năng tham gia các dự án nước ngoài trong tương lai", Trí nói.

Còn Bùi Thúy Hằng, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, chia sẻ bản thân muốn học bơi vì đây vừa là kỹ năng sống hữu ích, vừa giúp làm dịu cái nóng trong mùa hè. Tuy nhiên, đây không phải là ưu tiên số một của Hằng, em cho biết mình mong muốn học thêm tiếng Pháp, do yêu thích ngôn ngữ này và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, thời trang Pháp. "Đây là lựa chọn học thêm ưu tiên hàng đầu của em trong dịp hè này, học tiếng Pháp vừa là sở thích vừa làm đẹp CV của em khi tốt nghiệp", Hằng nói.

Không chỉ dành thời gian nghỉ ngơi, nhiều bạn trẻ đang xem mùa hè là cơ hội để phát triển bản thân thông qua các kỹ năng mới. Các hoạt động trải nghiệm được lựa chọn để nâng cao sức khỏe và kỹ năng sống, trong khi ngoại ngữ vẫn là ưu tiên hàng đầu nhằm chuẩn bị cho học tập và công việc tương lai. Điều này cho thấy người trẻ đang ngày càng chủ động đầu tư cho hành trang nghề nghiệp lâu dài.