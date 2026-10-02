Mua laptop mới, chọn dung lượng lưu trữ bao nhiêu là hợp lý?

Việc chọn dung lượng lưu trữ cho laptop hiện tại được xem là một thách thức lớn trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng cao. Các mẫu laptop hiện đại thường được trang bị ổ SSD với dung lượng từ 256 GB đến 2 TB hoặc hơn. Tuy nhiên, dung lượng lý tưởng phụ thuộc vào mục đích sử dụng và khối lượng dữ liệu mà người dùng cần lưu trữ.

Làn sóng laptop giá rẻ xuất hiện ngày một nhiều, nhưng người dùng nên cẩn thận với mức dung lượng lưu trữ ẢNH: DELL

Laptop dùng để duyệt web và soạn thảo tài liệu sẽ có nhu cầu lưu trữ khác với máy dùng để chơi game hay chỉnh sửa video. Do đó, hiểu rõ các tùy chọn lưu trữ sẽ giúp người dùng tránh việc chi trả cho dung lượng không cần thiết hoặc gặp phải tình trạng hết dung lượng quá nhanh.

Vai trò dung lượng lưu trữ trên laptop

Dung lượng lưu trữ của laptop dùng để chứa hệ điều hành, ứng dụng, tài liệu, ảnh, video, trò chơi và các tệp đã tải xuống. Khác với RAM, dung lượng lưu trữ dữ liệu khả dụng ngay cả khi máy tắt. Theo hướng dẫn mua laptop của Microsoft, người dùng thường xuyên sử dụng lưu trữ đám mây có thể chọn cấu hình dung lượng từ 128 GB đến 256 GB, trong khi những người lưu trữ nhiều dữ liệu cục bộ nên cân nhắc từ 512 GB đến 1 TB.

Nhìn chung, nhu cầu lưu trữ của người dùng laptop rất đa dạng. Sinh viên có thể chỉ cần 512 GB hoặc thậm chí 256 GB cho nhu cầu học tập cơ bản, trong khi game thủ và nhiếp ảnh gia có thể cần từ 1 TB trở lên để lưu trữ các tệp lớn.

Dưới đây là các mức dung lượng lưu trữ được cho là phù hợp cho từng mục đích sử dụng khác nhau:

256 GB: Phù hợp cho các tác vụ cơ bản như duyệt web, soạn thảo tài liệu và lưu trữ đám mây.

512 GB: Lý tưởng cho học tập, công việc và lưu trữ tệp tin ở mức độ vừa phải.

1 TB: Dành cho game thủ, các ứng dụng sáng tạo và lưu trữ bộ sưu tập tệp tin lớn.

2 TB trở lên: Thích hợp cho những người làm việc với thư viện trò chơi lớn hoặc các dự án truyền thông chuyên nghiệp. Ngoài ra, việc sử dụng ổ cứng ngoài cũng là giải pháp hợp lý để giảm bớt nhu cầu về dung lượng lưu trữ trong laptop.

Lưu ý, dung lượng và tốc độ lưu trữ là hai thông số khác nhau, có nghĩa một ổ lưu trữ dung lượng lớn không có nghĩa làm cho laptop nhanh hơn, đặc biệt là SSD. Khi mua laptop, người dùng nên chọn các mẫu sử dụng chuẩn SSD NVMe PCIe Gen 4 hoặc thậm chí Gen 5, thay vì chuẩn Gen 3. Đặc biệt, nên tránh mua các mẫu sử dụng SSD chuẩn SATA III, dù nhanh hơn khoảng 5 lần so với ổ đĩa cơ (HDD), nhưng chậm hơn nhiều so với PCIe Gen 5.