Lý do người dùng nên chọn laptop có 2 cổng sạc

Khi mua laptop mới, người dùng thường chú trọng vào CPU, RAM và khả năng lưu trữ. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng khác thường bị bỏ qua là số lượng và chức năng của các cổng USB-C. Thông số này có thể trở thành vấn đề lớn khi người dùng phải lựa chọn giữa việc sạc pin cho máy tính và kết nối màn hình, khi cả hai đều cần sử dụng cùng một cổng.

Việc trang bị ít nhất 2 cổng USB-C sẽ tiện lợi cho người dùng laptop ẢNH: K. VĂN

Việc trang bị 2 cổng USB-C không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp người dùng có thể sạc máy tính và sử dụng các thiết bị ngoại vi cùng lúc, điều đặc biệt cần thiết cho những ai thường xuyên làm việc với nhiều màn hình. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất thường bỏ qua cổng thứ hai do chi phí sản xuất cao.

Trong thực tế, nhiều người dùng nhận thấy việc chỉ có một cổng USB-C trên laptop đã gây ra không ít phiền toái trong quá trình sử dụng. Ví dụ, laptop chỉ có một cổng USB-C sẽ khiến người dùng phải mang theo nhiều dây cáp hoặc bộ chia cổng, vốn không chỉ bất tiện mà còn làm giảm hiệu suất làm việc.

Sự linh hoạt cho laptop đến từ cổng sạc thứ hai

Cổng USB-C thứ hai không chỉ giúp kết nối nhiều thiết bị ngoại vi mà còn mang lại tính linh hoạt trong việc bố trí. Với cổng ở cả hai bên, người dùng có thể dễ dàng kết nối bộ sạc từ phía gần ổ cắm nhất, tránh tình trạng dây cáp vướng víu.

Hiện nay, nhiều mẫu laptop tầm trung và cao cấp đã được trang bị ít nhất 2 cổng USB-C, trong đó có nhiều mẫu hỗ trợ Thunderbolt 4 hoặc USB 4. Các dòng sản phẩm như MacBook, Dell XPS, Lenovo ThinkPad và Asus Zenbook đều cung cấp ít nhất 2 cổng USB-C, từ đó mang lại nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.

Nếu laptop chỉ có một cổng USB-C, giải pháp tốt nhất là đầu tư vào một hub USB-C. Thiết bị này sẽ mở rộng khả năng kết nối và cho phép người dùng sạc laptop trong khi sử dụng các thiết bị ngoại vi khác.

Tóm lại, 2 cổng USB-C không chỉ là một tính năng xa xỉ mà là một yếu tố thiết thực ảnh hưởng đến cách người dùng sử dụng laptop hằng ngày. Khi tìm mua một chiếc laptop mới, hãy chắc chắn kiểm tra cấu hình cổng để tránh những hối tiếc không đáng có.