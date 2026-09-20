Thêm cổng USB-C cho PC quan trọng ra sao?

Cổng USB-C không chỉ hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn mà còn cho phép sạc nhanh và xử lý video, âm thanh độ phân giải cao. Với những lợi ích này, nhiều người đặt câu hỏi tại sao các nhà sản xuất máy tính (PC) vẫn duy trì cổng USB-A và liệu có nên bổ sung cổng USB-C cho PC của mình hay không.

Có một số giải pháp để bổ sung USB-C vào PC không có sẵn kết nối này ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Theo BGR, câu trả lời đơn giản là "Có". Cổng USB-C, đặc biệt nếu hỗ trợ USB4, có thể truyền tải hàng trăm GB dữ liệu chỉ trong vài phút, đồng thời tính năng Power Delivery (PD) giúp sạc thiết bị dễ dàng mà không cần rời khỏi chỗ ngồi. Việc trang bị nhiều cổng USB-C cũng mang lại sự linh hoạt trong việc sử dụng các thiết bị ngoại vi, cho phép người dùng sử dụng cùng một cổng cho nhiều thiết bị khác nhau.

Mặc dù vậy, không nhất thiết người dùng phải loại bỏ hoàn toàn cổng USB-A. Đối với những laptop mỏng nhẹ như MacBook Air, việc có nhiều cổng USB-C là cần thiết để tiết kiệm không gian. Ngược lại, đối với máy tính để bàn, sự kết hợp giữa cổng USB-A và USB-C sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

Nhiều lợi ích từ cổng USB-C trên PC

Việc trang bị thêm cổng USB-C cho PC không chỉ giúp chia sẻ thiết bị ngoại vi giữa các thiết bị khác nhau mà còn cải thiện tốc độ truyền dữ liệu. Hầu hết các bo mạch chủ hiện đại đều có ít nhất một cổng USB-C, nhưng nếu máy tính không có, việc lắp thêm card mở rộng USB-C sẽ giúp tăng tốc độ truyền tệp lên gấp nhiều lần so với USB-A.

Một trong những lợi ích lớn nhất của USB-C là khả năng cấp nguồn qua cổng, cho phép sạc các thiết bị như smartphone với công suất lên đến 240W, trong khi USB-A chỉ hỗ trợ mức sạc thấp hơn.

Trong trường hợp muốn bổ sung cổng USB-C cho PC, người dùng có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau, bao gồm sử dụng bộ chuyển đổi USB-C sang USB-A hoặc hub USB hỗ trợ cả hai loại cổng. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tốc độ truyền tải và khả năng cấp nguồn, việc lắp thêm card mở rộng USB-C vào khe cắm PCIe được xem là lựa chọn tốt hơn.

Ngoài ra, nếu đang tìm kiếm bo mạch chủ mới, có nhiều lựa chọn đi kèm nhiều cổng USB-C mà người dùng có thể lựa chọn như Asus ROG Maximus Hero Z890 hoặc ASRock Z890 Taichi Aqua, từ đó giúp người dùng dễ dàng kết nối và sử dụng các thiết bị ngoại vi hiện đại.

Tóm lại, việc trang bị cổng USB-C cho PC không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn nâng cao hiệu suất làm việc trong thời đại công nghệ số hiện nay.