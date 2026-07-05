Đừng lãng phí cổng USB-C trên laptop Windows

Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, nhưng USB-C lại là một trong những cổng kết nối hữu ích nhất trên các thiết bị công nghệ hiện đại. Nếu chỉ sử dụng cổng này để sạc hoặc kết nối với ổ USB thông thường, người dùng đang bỏ lỡ nhiều tính năng mạnh mẽ mà nó mang lại.

Cổng USB-C trên laptop làm được nhiều điều hơn những gì mọi người tưởng ẢNH: K. VĂN

Một trong những ứng dụng nổi bật của cổng USB-C là khả năng kết nối trực tiếp giữa hai laptop chạy Windows thông qua cáp Thunderbolt. Thay vì phải sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây hay ổ USB, người dùng có thể dễ dàng chuyển tập tin với tốc độ cao, tương tự như việc thiết lập một mạng riêng giữa hai thiết bị mà không cần đến router hay Wi-Fi. Phần mềm Thunderbolt Share của Intel giúp đơn giản hóa quá trình này, cho phép người dùng kéo và thả tệp, chia sẻ màn hình và thậm chí điều khiển cả hai máy tính bằng một bàn phím và chuột.

Intel cho biết, tốc độ truyền tải dữ liệu qua Thunderbolt có thể đạt tới 20 Gbps trên Thunderbolt 4 và 40 Gbps trên Thunderbolt 5, vượt xa tốc độ của mạng Wi-Fi thông thường. Tuy nhiên, để tận dụng được tính năng này, người dùng cần sử dụng cáp Thunderbolt được chứng nhận.

USB-C không chỉ là truyền tải tốc độ cao

Ngoài ra, cổng USB-C còn cho phép người dùng kết nối các thiết bị phần cứng bên ngoài như card đồ họa (GPU) rời, card thu hình, và ổ SSD NVMe, biến một chiếc ultrabook mỏng nhẹ thành một cỗ máy mạnh mẽ. Mặc dù hiệu suất của GPU rời có thể bị giới hạn do băng thông của cáp, nhưng đây vẫn là một nâng cấp đáng giá.

Apple có chịu dùng cổng USB-C, bỏ cổng lightning?

Một tính năng thú vị khác của cổng USB-C là khả năng sạc thiết bị khác trong khi laptop vẫn đang sạc. Với công nghệ USB Power Delivery, các thiết bị có thể tự "thỏa thuận" để xác định thiết bị nào cung cấp điện và thiết bị nào nhận điện. Đây là điều đặc biệt hữu ích nếu người dùng chỉ có ổ cắm điện duy nhất khi đi du lịch.

Đối với những người sử dụng điện thoại Android, một số thiết bị như Samsung Galaxy còn cho phép người dùng biến điện thoại thành một máy tính để bàn thu nhỏ thông qua tính năng Samsung DeX. Khi kết nối với màn hình hoặc đế cắm, người dùng có thể trải nghiệm giao diện máy tính với các cửa sổ ứng dụng có thể thay đổi kích thước, hỗ trợ chuột và bàn phím.

Cuối cùng, trước khi đầu tư vào các phụ kiện như đế cắm Thunderbolt hay GPU rời, người dùng nên kiểm tra thông số kỹ thuật của laptop để đảm bảo các cổng USB-C trên thiết bị hỗ trợ các tính năng mong muốn. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng này sẽ giúp người dùng tận dụng tối đa tiềm năng của cổng USB-C, biến nó thành một công cụ mạnh mẽ trong công việc và giải trí.