Vì sao smartphone Android dần từ bỏ màn hình cong?

Trong quá khứ, màn hình cong từng được coi là biểu tượng của những chiếc smartphone Android cao cấp, với các thương hiệu hàng đầu như Samsung, Huawei, LG và OnePlus lựa chọn thiết kế này để tạo sự khác biệt. Các mẫu điện thoại nổi bật như Galaxy S23 Ultra (2023), Huawei Mate 50 Pro (2022) và OnePlus 12 (2023) từng thu hút sự chú ý của người dùng. Nhưng hiện nay, việc tìm kiếm một chiếc smartphone Android với màn hình cong trở nên ngày càng khó khăn.

Samsung từng gây chú ý khi khai thác tốt các cạnh cong của điện thoại ẢNH: REUTERS

Sự thay đổi này xuất phát từ việc Samsung đã loại bỏ thiết kế Edge trên mẫu Galaxy S24 Ultra, trong khi OnePlus cũng quyết định không sử dụng màn hình cong trên OnePlus 13 vào cuối năm 2024. Điều đó khiến không ít người đặt dấu hỏi về lý do nào khiến các nhà sản xuất từ bỏ thiết kế từng được coi là cao cấp này?

Những điều khó chịu ở màn hình cong

Một trong những nhược điểm lớn nhất của màn hình cong là tính dễ vỡ. So với màn hình phẳng, màn hình cong dễ bị hư hỏng hơn khi rơi, do thiết kế khiến chúng dễ bị va đập. Điều này dẫn đến khả năng màn hình bị vỡ ngay cả khi va chạm nhẹ với bề mặt cứng. Hơn nữa, việc dán miếng bảo vệ màn hình cũng gặp khó khăn, vì một số khu vực vẫn bị hở và các miếng dán chuyên dụng thường không vừa khít hoàn hảo. Chi phí thay thế màn hình cong khi bị nứt cũng cao hơn nhiều.

Ngoài ra, màn hình cong còn dễ bị chạm nhầm vào các cạnh, do đây là khu vực thường tiếp xúc với lòng bàn tay và ngón tay khi cầm thiết bị. Hiện tượng chói sáng cũng là một vấn đề, với các vệt sáng phản chiếu từ cạnh cong, đặc biệt khi sử dụng trong môi trường sáng.

Một concept thiết kế iPhone 20 với màn hình cong ở bốn cạnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Cái giá của smartphone màn hình cong

Mặc dù có nhiều nhược điểm, màn hình cong từng rất thịnh hành nhờ vào giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng mà nó mang lại. Thiết kế này giúp điện thoại trông thanh lịch hơn và mang lại trải nghiệm xem đắm chìm hơn, giảm thiểu sự phân tâm từ viền màn hình. Một số nhà sản xuất, như Samsung, còn tận dụng các cạnh màn hình để hiển thị thông tin hữu ích, như thời gian và mức pin, thông qua tính năng Edge Panel.

Dù không còn phổ biến như trước, màn hình cong vẫn tồn tại trên thị trường. Motorola là một ví dụ điển hình với dòng sản phẩm Edge, trong đó nhiều mẫu điện thoại như Motorola Edge 60 Pro và Motorola Edge 70 Fusion vẫn sở hữu màn hình cong. Gần đây, Tecno cũng đã giới thiệu Tecno Slim 5G tại Ấn Độ với thiết kế màn hình cong.

Ngoài ra, Apple cũng được đồn đại có thể sẽ giới thiệu màn hình cong trên chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm, điều này có thể tạo ra một làn sóng mới cho thiết kế này trong ngành công nghiệp smartphone. Nếu điều này xảy ra, màn hình cong có thể trở lại và thu hút sự chú ý của người tiêu dùng một lần nữa.