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Cắm sạc mỗi ngày, cổng USB-C có thể trụ được bao nhiêu năm?

Kiến Văn
Kiến Văn
07/06/2026 14:26 GMT+7

Cổng USB-C được thiết kế cho hàng nghìn lần cắm rút, nhưng cách sử dụng hằng ngày mới quyết định độ bền thực tế.

Thiết kế nhỏ gọn, khả năng cắm đảo chiều cùng tốc độ truyền tải dữ liệu và năng lượng cao đã giúp USB-C trở thành tiêu chuẩn phổ biến trên nhiều thiết bị vào cuối những năm 2010. Mặc dù vậy, vẫn có những lo ngại về độ bền của cổng USB-C.

Cắm sạc mỗi ngày, cổng USB-C có thể trụ được bao nhiêu năm? - Ảnh 1.

Cổng USB-C có thể cho tuổi thọ khoảng 10.000 lần cắm/rút, nhưng có thể rút ngắn nếu không biết bảo quản đúng cách

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Trên thực tế, tuổi thọ trung bình của cổng USB-C có thể lên đến khoảng 10.000 lần sử dụng, cho thấy độ bền vượt trội của nó. Điều quan trọng là người dùng cần chú ý đến việc bảo quản, vì dù cổng USB-C có khả năng chịu đựng tốt, nó vẫn có giới hạn. Việc sử dụng cổng một cách cẩn thận và giữ cho nó sạch sẽ sẽ giúp kéo dài tuổi thọ và đảm bảo hiệu suất hoạt động. Thậm chí, nếu được bảo quản đúng cách, cổng USB-C có thể sử dụng lâu dài hơn nữa.

Lý do cổng USB-C có tuổi thọ cao

Sự linh hoạt và độ bền của USB-C đã khiến cổng kết nối này trở thành lựa chọn hàng đầu cho hầu hết thiết bị hiện nay. Thiết kế đối xứng và hình dạng bầu dục cho phép người dùng cắm cáp theo cả hai chiều, giúp giảm thiểu tình trạng cắm nhầm - một nguyên nhân phổ biến gây hư hỏng cho các đầu nối trước đây như microUSB.

Một số người dùng có thể cảm thấy cổng USB-C lỏng lẻo, tuy nhiên điều này thường do sử dụng cáp kém chất lượng hoặc cổng bị bẩn. Trong khi về lý thuyết, cổng USB-C có thể chịu được khoảng 10.000 lần cắm/rút, nhưng vẫn có thể bị hư hại do các yếu tố như độ ẩm hoặc hư hỏng vật lý. Việc giật mạnh dây cáp hoặc vặn đầu nối không đúng cách có thể làm hỏng các điểm tiếp xúc. Do đó, việc sử dụng thiết bị một cách nhẹ nhàng sẽ giúp tránh phải sửa chữa.

Bụi bẩn cũng là một vấn đề cần lưu ý. Nếu nghi ngờ cổng USB-C bị hỏng, người dùng hãy thử dùng bình khí nén để thổi sạch bụi bẩn hoặc xơ vải tích tụ bên trong. Cổng USB-C thường ít cần bảo trì, nhưng việc vệ sinh định kỳ, đặc biệt nếu thường xuyên mang thiết bị trong túi sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của cổng.

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