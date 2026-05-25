Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Màn hình OLED trên smartphone dùng được bao lâu?

Kiến Văn
Kiến Văn
25/05/2026 17:04 GMT+7

Màn hình OLED không còn mong manh như trước khi tuổi thọ đã tăng mạnh, tuy nhiên hiện tượng burn-in (lưu ảnh) vẫn có thể xuất hiện nếu dùng sai cách.

Màn hình OLED hiện nay đã trở thành tiêu chuẩn mới cho smartphone và dần thay thế công nghệ LCD. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy lo ngại về tuổi thọ và chất lượng của loại màn hình này, đặc biệt là hiện tượng lưu ảnh từng là nỗi ám ảnh trên màn hình OLED cũ.

Màn hình OLED trên smartphone thực sự dùng được bao lâu? - Ảnh 1.

Không chỉ rẻ hơn, màn hình OLED ngày càng cải thiện về độ bền

ẢNH: REUTERS

Theo đánh giá của chuyên gia, các tấm nền OLED hiện nay được thiết kế với tuổi thọ khoảng 100.000 giờ, tương đương hơn 11 năm sử dụng liên tục. Đây là một bước tiến lớn so với những ngày đầu của công nghệ OLED, khi tuổi thọ của màn hình OLED chỉ đạt khoảng 36.000 giờ vào năm 2013.

Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa màn hình sẽ giữ nguyên chất lượng mãi mãi. Các điểm ảnh hữu cơ trong màn hình OLED có thể bị hao mòn theo thời gian, dẫn đến độ sáng tối đa giảm dần. Ngay cả khi nhiều công ty cung cấp bảo hành cho các lỗi sản xuất, họ thường không thực hiện bảo hành cho sự hao mòn tự nhiên hay hiện tượng lưu ảnh. Thậm chí, Apple đã từ chối trách nhiệm khi xác nhận những thay đổi nhỏ về màu sắc theo thời gian là điều bình thường trên màn hình OLED.

Khi hiện tượng lưu ảnh không còn là vấn đề lớn với màn hình OLED

Hiện tượng lưu ảnh xảy ra khi một hình ảnh tĩnh bị ghi lại vĩnh viễn trên màn hình. Mặc dù đây là một vấn đề có thể xảy ra với bất kỳ màn hình OLED nào, nhưng nó thường chỉ xuất hiện trong những trường hợp sử dụng khắc nghiệt. Người dùng có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách sử dụng chế độ tối (Dark Mode), không để màn hình luôn bật và tránh sử dụng cùng một ứng dụng trong thời gian dài.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Journal of Cleaner Production, hiện tượng lưu ảnh trên màn hình OLED không phải là lý do phổ biến khiến người dùng thay thế thiết bị. Thay vào đó, điện thoại thường gặp phải các vấn đề khác như rơi vỡ hoặc ngừng nhận được cập nhật phần mềm.

Trong thực tế, mặc dù lưu ảnh là một vấn đề có thể xảy ra trên màn hình OLED, nhưng nó thường phổ biến hơn trên TV và màn hình PC khi nội dung tĩnh được hiển thị trong thời gian dài. Ngược lại, smartphone được thiết kế để sử dụng các ứng dụng trong thời gian ngắn hơn nên người dùng smartphone với màn hình OLED hoàn toàn có thể kỳ vọng tuổi thọ tương đương với bất kỳ màn hình điện thoại nào khác, miễn là họ chú ý đến việc tránh hiện tượng lưu ảnh.

Tin liên quan

Samsung giới thiệu màn hình OLED tích hợp cảm biến theo dõi sức khỏe

Samsung giới thiệu màn hình OLED tích hợp cảm biến theo dõi sức khỏe

Samsung đang giới thiệu những cải tiến mới nhất về công nghệ màn hình tại sự kiện Display Week 2026 do hãng tổ chức ở California (Mỹ) từ ngày 5 - 7.5.

Khám phá thêm chủ đề

Màn hình OLED burn-in công nghệ màn hình Độ bền smartphone
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận