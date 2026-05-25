Màn hình OLED trên smartphone dùng được bao lâu?

Màn hình OLED hiện nay đã trở thành tiêu chuẩn mới cho smartphone và dần thay thế công nghệ LCD. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy lo ngại về tuổi thọ và chất lượng của loại màn hình này, đặc biệt là hiện tượng lưu ảnh từng là nỗi ám ảnh trên màn hình OLED cũ.

Theo đánh giá của chuyên gia, các tấm nền OLED hiện nay được thiết kế với tuổi thọ khoảng 100.000 giờ, tương đương hơn 11 năm sử dụng liên tục. Đây là một bước tiến lớn so với những ngày đầu của công nghệ OLED, khi tuổi thọ của màn hình OLED chỉ đạt khoảng 36.000 giờ vào năm 2013.

Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa màn hình sẽ giữ nguyên chất lượng mãi mãi. Các điểm ảnh hữu cơ trong màn hình OLED có thể bị hao mòn theo thời gian, dẫn đến độ sáng tối đa giảm dần. Ngay cả khi nhiều công ty cung cấp bảo hành cho các lỗi sản xuất, họ thường không thực hiện bảo hành cho sự hao mòn tự nhiên hay hiện tượng lưu ảnh. Thậm chí, Apple đã từ chối trách nhiệm khi xác nhận những thay đổi nhỏ về màu sắc theo thời gian là điều bình thường trên màn hình OLED.

Khi hiện tượng lưu ảnh không còn là vấn đề lớn với màn hình OLED

Hiện tượng lưu ảnh xảy ra khi một hình ảnh tĩnh bị ghi lại vĩnh viễn trên màn hình. Mặc dù đây là một vấn đề có thể xảy ra với bất kỳ màn hình OLED nào, nhưng nó thường chỉ xuất hiện trong những trường hợp sử dụng khắc nghiệt. Người dùng có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách sử dụng chế độ tối (Dark Mode), không để màn hình luôn bật và tránh sử dụng cùng một ứng dụng trong thời gian dài.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Journal of Cleaner Production, hiện tượng lưu ảnh trên màn hình OLED không phải là lý do phổ biến khiến người dùng thay thế thiết bị. Thay vào đó, điện thoại thường gặp phải các vấn đề khác như rơi vỡ hoặc ngừng nhận được cập nhật phần mềm.

Trong thực tế, mặc dù lưu ảnh là một vấn đề có thể xảy ra trên màn hình OLED, nhưng nó thường phổ biến hơn trên TV và màn hình PC khi nội dung tĩnh được hiển thị trong thời gian dài. Ngược lại, smartphone được thiết kế để sử dụng các ứng dụng trong thời gian ngắn hơn nên người dùng smartphone với màn hình OLED hoàn toàn có thể kỳ vọng tuổi thọ tương đương với bất kỳ màn hình điện thoại nào khác, miễn là họ chú ý đến việc tránh hiện tượng lưu ảnh.