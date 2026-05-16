Điều gì xảy ra nếu bạn không bao giờ cập nhật router Wi-Fi?

Kiến Văn
16/05/2026 10:31 GMT+7

Một bản cập nhật nhỏ cho router Wi-Fi đôi khi có thể ngăn chặn các cuộc tấn công mạng nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn bỏ qua thao tác này.

Tin tặc luôn tìm ra những phương thức mới để vượt qua các biện pháp bảo mật của router, điều này khiến các nhà sản xuất phải thường xuyên cập nhật firmware cho thiết bị của họ. Một trong những lỗ hổng bảo mật phổ biến được khắc phục qua các bản cập nhật là thực thi mã từ xa (RCE). Khi xảy ra lỗ hổng này, tin tặc có thể chiếm quyền điều khiển router và chạy mã độc hại, từ đó đánh cắp thông tin nhạy cảm, cài đặt phần mềm độc hại hoặc biến router thành một phần của mạng botnet.

Router Wi-Fi cũ nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ, đặc biệt nếu đã ngừng cập nhật

Một ví dụ điển hình là lỗ hổng CVE-2025-9377, đã khai thác lỗ hổng trong trang kiểm soát dành cho phụ huynh trên hai mẫu router TP-Link đã ngừng sản xuất, gồm Archer C7 và TL-WR841N/D. Bên cạnh đó, một kiểu tấn công khác là tấn công bỏ qua xác thực, cho phép tin tặc khai thác lỗ hổng trong phần mềm router để bỏ qua yêu cầu nhập thông tin đăng nhập. Năm 2024, Netgear đã cảnh báo một số router của họ, như RAX35, RAX38 và RAX40, bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này, khiến người dùng có nguy cơ bị đánh cắp mật khẩu Wi-Fi hoặc bị kết nối trái phép vào mạng của họ.

Router Wi-Fi nên được thay mới sau 3 - 5 năm

Trong cả hai trường hợp, các nhà sản xuất đều phải phát hành bản cập nhật phần mềm để khắc phục sự cố. Mặc dù TP-Link đã ngừng hỗ trợ các router này, công ty vẫn phải phát hành bản vá và khuyên khách hàng nâng cấp lên các mẫu mới hơn. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên nâng cấp router Wi-Fi của mình sau mỗi 3 đến 5 năm.

Khi nói đến việc cập nhật firmware, người dùng có hai lựa chọn: bật cập nhật tự động hoặc thực hiện cập nhật thủ công. Các router hiện đại thường được trang bị tính năng cập nhật tự động, cho phép tải xuống và cài đặt bản cập nhật vào ban đêm, khi người dùng không sử dụng thiết bị. Lợi ích lớn nhất của tính năng này là giúp người dùng không quên cập nhật, đảm bảo router luôn có phần mềm mới nhất. Tuy nhiên, nhược điểm là có thể gặp phải lỗi ngay từ ngày đầu tiên nếu bản cập nhật có vấn đề.

Ngược lại, cập nhật thủ công cho phép người dùng kiểm soát toàn bộ quá trình, giúp tránh những bất tiện do thời gian ngừng hoạt động gây ra, đặc biệt là với những người làm việc từ xa hoặc game thủ. Tuy nhiên, người dùng cũng có nguy cơ quên hoặc bỏ lỡ các bản cập nhật quan trọng.

Tóm lại, việc cập nhật firmware cho router là rất quan trọng để bảo vệ mạng khỏi các mối đe dọa an ninh. Hãy cân nhắc giữa việc bật cập nhật tự động hay thực hiện cập nhật thủ công để đảm bảo thiết bị luôn được bảo mật tốt nhất.

