Samsung giới thiệu màn hình OLED tích hợp cảm biến theo dõi sức khỏe

Kiến Văn
06/05/2026 20:59 GMT+7

Samsung đang giới thiệu những cải tiến mới nhất về công nghệ màn hình tại sự kiện Display Week 2026 do hãng tổ chức ở California (Mỹ) từ ngày 5 - 7.5.

Display Week là sự kiện hứa hẹn sẽ chứng kiến việc Samsung mang đến những đổi mới đáng chú ý, trong đó có màn hình OLED cảm biến - một công nghệ tiên tiến có khả năng theo dõi sức khỏe người dùng.

Công nghệ màn hình mới của Samsung khiến iPhone cũng phải dè chừng - Ảnh 1.

Công nghệ OLED cảm biến được Samsung trình diễn tại Display Week 2026

ẢNH: SAMSUNG

Màn hình OLED cảm biến 6,8 inch mà Samsung trình làng có mật độ điểm ảnh lên tới 500 ppi, tăng 33% so với nguyên mẫu năm ngoái. Công nghệ này cho phép đo các chỉ số sức khỏe như nhịp tim và huyết áp thông qua việc phân tích lưu lượng máu bằng ánh sáng phát ra từ màn hình. Để đạt được điều này, Samsung đã kết hợp các phần tử OLED và điốt quang hữu cơ (OPD) trong thiết kế của màn hình.

Bên cạnh đó, Samsung cũng đã tích hợp công nghệ Flex Magic Pixel vào màn hình OLED cảm biến, cho phép người dùng bảo vệ thông tin nhạy cảm bằng cách hạn chế khả năng hiển thị từ các góc nhìn khác nhau. Công nghệ này đã được giới thiệu lần đầu trên Galaxy S26 Ultra và sẽ được áp dụng cho các sản phẩm TV OLED cảm biến mới.

Không chỉ Samsung quan tâm công nghệ OLED cảm biến

Theo thông tin từ nguồn tin rò rỉ Momentary Digital trên Weibo, Apple cũng đang phát triển công nghệ tương tự, cho thấy cuộc đua trong lĩnh vực màn hình theo dõi sức khỏe đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Một câu hỏi đặt ra là liệu việc tích hợp chức năng theo dõi sức khỏe vào smartphone có khiến smartwatch trở nên lỗi thời? Dù công nghệ OLED cảm biến có thể mang lại nhiều tiện ích, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng smartwatch vẫn sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc theo dõi sức khỏe toàn diện hơn, vượt xa các chỉ số cơ bản.

Sự kiện Display Week 2026 sẽ là cơ hội để Samsung khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực công nghệ màn hình, đặc biệt trước đối thủ chính của mình là Apple. Quan trọng hơn, màn hình OLED cảm biến có thể mở ra những triển vọng mới cho tương lai của thiết bị di động.

