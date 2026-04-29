Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung sắp mang cả 'dàn audio huyền thoại' lên smartphone

Kiến Văn
29/04/2026 14:27 GMT+7

Sau khi mua lại nhiều hãng âm thanh danh tiếng, Samsung được kỳ vọng nâng tầm trải nghiệm, dù quá trình tích hợp sẽ không nhanh.

Tháng 9.2025, công ty con của Samsung là Harman đã hoàn tất việc mua lại một loạt thương hiệu âm thanh hi-fi nổi tiếng, bao gồm Denon, Marantz, Polk, Definitive Technology và Bowers & Wilkins. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái âm thanh cao cấp của Samsung nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trên các thiết bị của hãng.

Samsung chuẩn bị mang cả 'dàn audio huyền thoại' lên smartphone - Ảnh 1.

Samsung sẽ đưa những tiêu chuẩn âm thanh hi-fi vào smartphone của hãng từ năm sau?

ẢNH: TECH ADVISOR

Sự xuất hiện của các thương hiệu âm thanh hi-fi nổi tiếng giúp Samsung tránh phụ thuộc vào công nghệ từ các thương hiệu con như JBL trong việc cải thiện chất lượng âm thanh cho các sản phẩm như điện thoại, tai nghe không dây, máy tính bảng…

Người dùng smartphone Samsung sắp hưởng lợi

Mặc dù các thương vụ mua lại đã hoàn tất, Samsung vẫn chưa công bố nhiều thông tin về việc tích hợp công nghệ từ Bowers & Wilkins hay các thương hiệu khác vào sản phẩm của mình. Chi tiết này có thể khiến nhiều người không hài lòng, đặc biệt đối với những người đam mê trải nghiệm âm thanh hi-fi thực sự.

Tuy nhiên, đây không phải là điều quá bất ngờ bởi thương vụ chỉ mới được hoàn tất vào cuối năm 2025. Dự kiến, người dùng chỉ có thể thấy sự thay đổi trên các thiết bị Samsung cho đến ít nhất năm 2027. Lý do vì việc tích hợp công nghệ mới vào sản phẩm hiện tại là một thách thức lớn, buộc Samsung cần thêm thời gian để nghiên cứu cách thức hoạt động của các thiết bị trong năm 2026.

Giới chuyên gia cho rằng, phần thưởng cho sự chờ đợi này chính là những trải nghiệm âm thanh cải tiến đáng kể trong tương lai, đặc biệt khi Samsung vẫn là nhà sản xuất điện thoại Android dẫn đầu về sự hài lòng của khách hàng.

Sẽ thú vị để xem cách Samsung khai thác kiến thức và công nghệ từ các thương hiệu hi-fi mới như thế nào. Nếu trải nghiệm âm thanh trên các thiết bị Samsung thực sự được nâng cấp, sẽ không bất ngờ nếu công ty Hàn Quốc có thể thu hút nhiều người hâm mộ hơn nữa đến với thương hiệu này.

Samsung nói gì về việc Galaxy S và Galaxy A ngày càng giống nhau?

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận