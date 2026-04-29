Samsung sắp mang cả 'dàn audio huyền thoại' lên smartphone

Tháng 9.2025, công ty con của Samsung là Harman đã hoàn tất việc mua lại một loạt thương hiệu âm thanh hi-fi nổi tiếng, bao gồm Denon, Marantz, Polk, Definitive Technology và Bowers & Wilkins. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái âm thanh cao cấp của Samsung nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trên các thiết bị của hãng.

Samsung sẽ đưa những tiêu chuẩn âm thanh hi-fi vào smartphone của hãng từ năm sau?

Sự xuất hiện của các thương hiệu âm thanh hi-fi nổi tiếng giúp Samsung tránh phụ thuộc vào công nghệ từ các thương hiệu con như JBL trong việc cải thiện chất lượng âm thanh cho các sản phẩm như điện thoại, tai nghe không dây, máy tính bảng…

Người dùng smartphone Samsung sắp hưởng lợi

Mặc dù các thương vụ mua lại đã hoàn tất, Samsung vẫn chưa công bố nhiều thông tin về việc tích hợp công nghệ từ Bowers & Wilkins hay các thương hiệu khác vào sản phẩm của mình. Chi tiết này có thể khiến nhiều người không hài lòng, đặc biệt đối với những người đam mê trải nghiệm âm thanh hi-fi thực sự.

Tuy nhiên, đây không phải là điều quá bất ngờ bởi thương vụ chỉ mới được hoàn tất vào cuối năm 2025. Dự kiến, người dùng chỉ có thể thấy sự thay đổi trên các thiết bị Samsung cho đến ít nhất năm 2027. Lý do vì việc tích hợp công nghệ mới vào sản phẩm hiện tại là một thách thức lớn, buộc Samsung cần thêm thời gian để nghiên cứu cách thức hoạt động của các thiết bị trong năm 2026.

Giới chuyên gia cho rằng, phần thưởng cho sự chờ đợi này chính là những trải nghiệm âm thanh cải tiến đáng kể trong tương lai, đặc biệt khi Samsung vẫn là nhà sản xuất điện thoại Android dẫn đầu về sự hài lòng của khách hàng.

Sẽ thú vị để xem cách Samsung khai thác kiến thức và công nghệ từ các thương hiệu hi-fi mới như thế nào. Nếu trải nghiệm âm thanh trên các thiết bị Samsung thực sự được nâng cấp, sẽ không bất ngờ nếu công ty Hàn Quốc có thể thu hút nhiều người hâm mộ hơn nữa đến với thương hiệu này.