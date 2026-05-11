Vì sao cổng USB-A có màu sắc, còn USB-C thì không?

Hiện nay, việc hiểu rõ về các loại cổng kết nối là rất quan trọng. Để giúp người dùng nhận biết dễ dàng hơn khả năng hỗ trợ của USB-A, các nhà sản xuất đã sử dụng màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, điều tương tự đã không xảy ra với USB-C khiến không ít người đặt ra câu hỏi về nguyên nhân.

Màu sắc ám chỉ thông số USB-A ra sao?

Về cơ bản, cổng USB-A thường được mã hóa màu để biểu thị thế hệ USB mà chúng hỗ trợ, với các màu khác nhau tương ứng tốc độ làm việc khác nhau.

Màu trắng đại diện cho USB 1.X với tốc độ tối đa 12 Mbps.

Màu đen cho USB 2.0, đạt tốc độ 480 Mbps.

Màu vàng cho USB 3.0, có thể đạt 5 Gbps và cũng có thể là cổng "luôn bật". Luôn bật là tiêu chuẩn cho phép cổng USB vẫn cấp điện cho thiết bị ngay cả khi máy tính đang ngủ, tạm dừng hoặc đã tắt nguồn.

Màu cam chỉ ra cổng USB 3.0 "luôn bật".

Màu xanh dương dành cho USB 3.0 không có chức năng "luôn bật".

Màu xanh ngọc lam cho USB 3.1, trong khi màu đỏ biểu thị USB 3.1 Gen 2 và USB 3.2, với tốc độ tối đa lên đến 20 Gbps.

Người dùng 'đau đầu' vì USB-C

Không giống như USB-A, cổng USB-C không có mã màu do tính đa dạng của nó. Một cổng USB-C có thể hỗ trợ nhiều tốc độ dữ liệu khác nhau, từ USB 2.0 đến USB 4.0, cũng như các giao thức video như DisplayPort và Thunderbolt. Chính điều đó tạo ra sự phức tạp trong việc phân loại, khiến việc sử dụng mã màu trở nên không khả thi.

Khi USB-C thiếu mã màu hỗ trợ, dẫn đến sự nhầm lẫn và khó chịu cho người dùng. Chẳng hạn, người dùng có thể kết nối một ổ SSD mới vào máy tính nhưng lại gặp phải tốc độ giới hạn của USB 2.0, hoặc không thể sử dụng màn hình yêu cầu DisplayPort Alt Mode trên một số cổng.

Tuy nhiên, các công nghệ mới như Thunderbolt và USB4 đang nỗ lực thống nhất các khả năng này để giảm thiểu sự nhầm lẫn cho người dùng. Việc hiểu rõ về các cổng USB không chỉ giúp người dùng lựa chọn thiết bị phù hợp mà còn tối ưu hóa hiệu suất sử dụng công nghệ hiện đại.