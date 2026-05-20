Cảnh báo ổ vi nấm, mạt bụi trong điều hòa

Điều hòa bẩn còn có thể phát tán bụi mịn chứa mạt bụi và vi nấm - những tác nhân dễ kích hoạt phản ứng dị ứng ở người có cơ địa nhạy cảm.

Nếu không được bảo trì đúng cách, không được vệ sinh, thiết bị này có thể trở thành nguồn phát tán dị nguyên, "thổi" bào tử nấm mốc trực tiếp vào người sử dụng.

Nên vệ sinh điều hòa định kỳ để loại bỏ bụi bẩn, nấm mốc tích tụ Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini

Để hạn chế nguy cơ dị ứng và bệnh lý hô hấp, nên vệ sinh điều hòa định kỳ để loại bỏ bụi bẩn, nấm mốc tích tụ; không nên đợi đến khi màng lọc bám đầy bụi mới vệ sinh. Đồng thời, chủ động tăng lưu thông không khí bằng cách hạn chế ở trong phòng kín liên tục nhiều giờ. Nên mở cửa sổ vào cuối ngày hoặc cuối tuần để đón ánh nắng và không khí tự nhiên. Dọn vệ sinh bề mặt bàn ghế, vật dụng bằng khăn ẩm thay vì phủi bụi bằng khăn khô hoặc chổi lông, tránh làm bụi và nấm mốc phát tán trong không khí.

Dị ứng do nấm mốc và mạt bụi thường diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ qua. Người dân cần chú ý một số biểu hiện như: mắt ngứa, đỏ, cộm dù không thiếu ngủ hay làm việc quá lâu trước màn hình; hắt hơi, ngứa mũi, chảy nước mũi trong, ngạt mũi xuất hiện khi bật điều hòa nhưng giảm rõ khi ra ngoài không khí thoáng; da nổi mẩn ngứa, mày đay dù không tiếp xúc với thực phẩm, thuốc hay mỹ phẩm lạ; ho khan, khò khè hoặc cảm giác khó thở kéo dài trong môi trường phòng kín.

Nếu các triệu chứng xuất hiện lặp đi lặp lại trong phòng điều hòa, rất có thể cơ thể đang phản ứng với dị nguyên trong không khí. Khi tình trạng hắt hơi, ngứa mũi, khò khè, nổi mẩn tái diễn nhiều lần, kéo dài, cần đến các cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển mạn tính, gây khó khăn cho điều trị về sau.