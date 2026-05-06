Tranh cãi chuyện bật điều hòa 24/24 giúp tiết kiệm điện?

Bật điều hòa 24/24 và cái kết…

Trên các diễn đàn, hội nhóm, nhiều người chia sẻ kinh nghiệm: "Đừng tắt điều hòa khi ra ngoài vài tiếng đồng hồ, cứ bật điều hòa 24/24 và để nhiệt độ ổn định sẽ tiết kiệm điện hơn". Lý giải được đưa ra là máy lạnh khi khởi động lại sẽ tiêu tốn nhiều điện năng hơn do phải làm mát từ đầu.

Nguyễn Minh Kha (32 tuổi, ngụ ở đường 36, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức), cho biết từng thử áp dụng cách này trong một tháng. "Trước đây tôi thường bật điều hòa ban đêm, ban ngày đi làm thì tắt. Sau khi đọc bài chia sẻ, tôi chuyển sang để máy chạy gần như cả ngày, chỉ tăng nhiệt độ lên 28 độ khi ra ngoài. Kết quả là hóa đơn điện tăng gần 30%".

Một bài viết cho biết thử áp dụng cách bật điều hòa 24/24 để tiết kiệm điện nhưng hóa đơn tăng thêm 500.000 đồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tương tự, chị Ngô Thị Thu Thảo (25 tuổi, ngụ ở đường Bà Hạt, P.Vườn Lài, TP.HCM; trước là P.9, Q.10), cho hay đã áp dụng cách bật điều hòa 24/24 và tiền điện cao hơn 600.000 đồng so với tháng trước.

Trần Thúy Hải (28 tuổi, làm việc tại đường Cao Thắng, P.Bàn Cờ, TP.HCM; trước là P.4, Q.3), kể: "Nhà tôi có em bé nên gần như phải bật điều hòa suốt. Tôi giữ nhiệt độ ổn định 27 độ, dùng thêm quạt và thấy tiền điện không tăng quá nhiều so với trước".

Những trải nghiệm trái chiều này khiến không ít người băn khoăn đâu mới là cách sử dụng máy lạnh đúng?

Đóng kín cửa phòng, che nắng phòng bằng cách dùng rèm để cách nhiệt nhằm giảm tải cho máy lạnh cũng là mẹo để tiết kiệm điện khi sử dụng máy lạnh ẢNH: THANH NAM

Chuyên gia nói gì?

Theo kỹ sư điện lạnh Nguyễn Việt Hùng, Công ty cơ điện lạnh Gia Hưng, P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM; trước là P.Hiệp Thành, Q.12), việc bật điều hòa 24/24 không phải là mẹo tiết kiệm điện như nhiều người lầm tưởng.

"Đúng là khi khởi động, máy lạnh có giai đoạn tiêu thụ điện cao hơn bình thường để kéo nhiệt độ phòng xuống. Nhưng thời gian này rất ngắn, thường chỉ vài phút. Trong khi đó, nếu bật liên tục cả ngày, tổng điện năng tiêu thụ chắc chắn sẽ cao hơn so với việc chỉ sử dụng khi cần thiết", anh Hùng phân tích.

Theo anh Hùng, sự nhầm lẫn xuất phát từ việc nhiều người chưa hiểu rõ nguyên lý hoạt động của máy lạnh, đặc biệt là dòng inverter (công nghệ biến tần được áp dụng rộng rãi trên các thiết bị điện lạnh, có thể biến dòng điện 1 chiều thành dòng điện xoay chiều, giúp thiết bị kiểm soát được công suất hoạt động, tránh tiêu hao nhiều năng lượng khi hoạt động).

"Máy lạnh inverter có khả năng điều chỉnh công suất để duy trì nhiệt độ ổn định. Khi phòng đã đủ mát, máy sẽ chạy ở mức công suất thấp hơn, giúp tiết kiệm điện. Nhưng điều đó không có nghĩa là bật 24/24 sẽ tiết kiệm hơn. Nó chỉ hiệu quả khi thật sự cần duy trì nhiệt độ trong thời gian dài, ví dụ như ban đêm hoặc khi trong phòng luôn có người", anh Hùng nói.

Cùng quan điểm, kỹ sư điện lạnh Vũ Thành Trí, Công ty TNHH Frost Tech (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; trước là P.Cầu Kho, Q.1), cho rằng việc bật điều hòa liên tục cần được cân nhắc dựa trên nhu cầu thực tế.

"Nếu ra khỏi nhà 6 – 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà vẫn để điều hòa hoạt động, dù ở mức nhiệt cao hơn, thì lãng phí điện năng. Không có cơ sở khoa học nào chứng minh việc bật 24/24 giúp tiết kiệm điện trong trường hợp này", anh Trí khẳng định.

Anh Trí cũng nói, sở dĩ một số trường hợp cho rằng bật điều hòa liên tục giúp tiết kiệm điện thực chất là do thay đổi thói quen sử dụng theo hướng hợp lý hơn.

"Ví dụ thay vì bật 22 – 23 độ C trong vài giờ rồi tắt, họ chuyển sang duy trì 27 – 28 độ C trong thời gian dài. Chính việc tăng nhiệt độ cài đặt này mới là yếu tố giúp giảm điện năng tiêu thụ, chứ không phải việc bật liên tục. Ngoài ra, việc hạn chế bật và tắt liên tục trong thời gian ngắn (ví dụ tắt rồi bật lại sau 10 – 15 phút) cũng giúp giảm hao phí điện do máy phải khởi động lại nhiều lần. Tuy nhiên, điều này khác hoàn toàn với việc để máy chạy suốt ngày", anh Trí nói.

Chuyên gia khuyến nghị nên đặt nhiệt độ hợp lý từ 26 - 28 độ C ẢNH: THANH NAM

Những sai lầm phổ biến khi sử dụng máy lạnh

Theo các chuyên gia, có nhiều thói quen tưởng chừng tiết kiệm điện nhưng thực tế lại khiến tiền điện tăng cao.

Anh Hùng chỉ ra: "Đừng đặt nhiệt độ quá thấp. Nhiều người có thói quen chỉnh 18 – 20 độ C để làm lạnh nhanh. Điều này khiến máy phải hoạt động hết công suất trong thời gian dài. Cũng đừng bật rồi tắt liên tục trong thời gian ngắn, sẽ khiến máy phải khởi động lại nhiều lần, tiêu tốn điện năng. Cũng có nguyên nhân đến từ việc không vệ sinh máy định kỳ. Lưới lọc bẩn làm giảm hiệu suất làm lạnh, khiến máy chạy lâu hơn. Hay vì phòng ở không kín, hơi lạnh thất thoát ra ngoài khiến máy phải hoạt động liên tục".

Thay vì chạy theo những mẹo trên mạng mà chưa có cơ sở khoa học, anh Trí cho rằng nên áp dụng các hành động đơn giản nhưng hiệu quả. Anh Trí nói: "Đặt nhiệt độ hợp lý từ 26 – 28 độ C. Đây là mức nhiệt được khuyến nghị vừa đảm bảo thoải mái vừa tiết kiệm điện. Cần kết hợp quạt giúp luồng không khí lưu thông tốt hơn, tạo cảm giác mát mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp. Nên tắt khi không sử dụng lâu. Nếu rời khỏi phòng trên 1–2 giờ, nên tắt điều hòa. Với thời gian ngắn hơn, có thể tăng nhiệt độ thay vì tắt hẳn. Sử dụng chế độ tiết kiệm như Eco, Sleep... giúp máy tự điều chỉnh công suất phù hợp, giảm tiêu thụ điện. Che nắng phòng ở...".