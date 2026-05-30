Mưa lớn 2 ngày trên 220 mm, nắng nóng trở lại từ 1.6

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc và miền Trung có mưa lớn trong 2 ngày cuối tuần, dự báo thời tiết từ ngày 1.6, nắng nóng sẽ quay trở lại.

Dự báo thời tiết nắng nóng trở lại từ ngày 1.6 ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngày hôm qua 29.5, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 29.5 đến 3 giờ ngày 30.5 nhiều nơi trên 90 mm như trạm: Tiến Thành (Lâm Đồng) là 100 mm; Tuyên Nhơn (Tây Ninh) 125 mm; Nông Trường 422 (An Giang) 90,8 mm…

Trong đêm qua 29.5 và sáng sớm nay 30.5, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông cục bộ, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29.5 đến 3 giờ ngày 30.5 nhiều nơi trên 90 mm như trạm: Mường Hoa (Phú Thọ) là 143 mm; Việt Lâm (Tuyên Quang) là 95,6 mm; Tân Lập 2 (Tuyên Quang) là 91,8 mm…

Dự báo thời tiết hôm nay 30.5, miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 90 mm. Chiều tối và tối ngày 30.5, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác ở cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm.

Các tỉnh Nam bộ và Lâm Đồng từ hôm nay đến hết đêm mai 31.5 có lượng mưa từ 50 - 100 mm, có nơi trên 220 mm, sau đêm mai mưa có xu hướng giảm.

Nắng nóng trở lại từ 1.6

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai 31.5, miền Bắc có nắng trở lại, một số nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết từ ngày 1.3.6, khu vực trung du và đồng bằng miền Bắc có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Sau đó từ khoảng chiều tối và đêm 3 - 8.6, miền Bắc ban ngày có nắng nóng nhưng chiều tối sẽ có mưa rào, giông.

Còn tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, từ ngày 1.6 trở đi có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ từ 31.5 - 1.6, ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng nhưng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.