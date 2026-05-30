Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa lớn 2 ngày trên 220 mm, nắng nóng trở lại từ 1.6

Phan Hậu
Phan Hậu
30/05/2026 07:43 GMT+7

Mưa lớn cục bộ tiếp tục xảy ra ở miền Bắc, miền Trung trong ngày 30 - 31.5, sau đó từ ngày 1.6, 2 miền có nắng nóng quay trở.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc và miền Trung có mưa lớn trong 2 ngày cuối tuần, dự báo thời tiết từ ngày 1.6, nắng nóng sẽ quay trở lại.

Mưa lớn 2 ngày trên 220 mm, nắng nóng trở lại từ 1.6- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết nắng nóng trở lại từ ngày 1.6

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngày hôm qua 29.5, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 29.5 đến 3 giờ ngày 30.5 nhiều nơi trên 90 mm như trạm: Tiến Thành (Lâm Đồng) là 100 mm; Tuyên Nhơn (Tây Ninh) 125 mm; Nông Trường 422 (An Giang) 90,8 mm…

Trong đêm qua 29.5 và sáng sớm nay 30.5, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông cục bộ, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29.5 đến 3 giờ ngày 30.5 nhiều nơi trên 90 mm như trạm: Mường Hoa (Phú Thọ) là 143 mm; Việt Lâm (Tuyên Quang) là 95,6 mm; Tân Lập 2 (Tuyên Quang) là 91,8 mm…

Dự báo thời tiết hôm nay 30.5, miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 90 mm. Chiều tối và tối ngày 30.5, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác ở cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm.

Các tỉnh Nam bộ và Lâm Đồng từ hôm nay đến hết đêm mai 31.5 có lượng mưa từ 50 - 100 mm, có nơi trên 220 mm, sau đêm mai mưa có xu hướng giảm.

Nắng nóng trở lại từ 1.6

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai 31.5, miền Bắc có nắng trở lại, một số nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết từ ngày 1.3.6, khu vực trung du và đồng bằng miền Bắc có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Sau đó từ khoảng chiều tối và đêm 3 - 8.6, miền Bắc ban ngày có nắng nóng nhưng chiều tối sẽ có mưa rào, giông.

Còn tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, từ ngày 1.6 trở đi có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ từ 31.5 - 1.6, ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng nhưng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Tin liên quan

Dự báo đợt nắng nóng đầu tháng 6

Dự báo đợt nắng nóng đầu tháng 6

Dự báo thời tiết ngày 29.5, nhiều nơi ở miền Bắc, miền Trung sẽ có mưa lớn. Từ ngày 1.6, miền Bắc, miền Trung đón đợt nắng nóng mới.

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng dự báo thời tiết thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận