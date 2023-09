Mưa lớn đầu mùa, nhiều đô thị miền Trung ngập nặng

Hôm qua 25.9, mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến các tuyến phố ở một số đô thị miền Trung ngập cục bộ, giao thông ách tắc.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, trong vòng 3 giờ (từ 4 - 7 giờ sáng), tại TP.Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to. Hôm qua, mưa lớn tiếp tục duy trì tại nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng. Tại Q.Hải Châu, có nơi lòng đường ngập sâu gần 50 cm, lực lượng CSGT và công an địa phương phải điều tiết giao thông tại các điểm ngập sâu. Nhiều tuyến đường ở vùng ven Q.Cẩm Lệ cũng ngập nặng, như đường Trường Sơn (P.Hòa Thọ Đông) có nhiều đoạn nước ngập sâu, chảy xiết.



Bộ đội biên phòng giúp người dân P.Thuận An (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) lợp lại nhà dân bị lốc xoáy tốc mái BÙI NGỌC LONG

Tại các khu dân cư trong kiệt, hẻm đường Trưng Nữ Vương, Hoàng Diệu, Núi Thành…, mưa lớn kéo dài khiến cống thoát bị nghẽn, nước trào ngược lên mặt đường, tràn vào nhiều nhà dân. Đây là trận mưa lớn đầu tiên của mùa mưa năm nay, nhưng hệ thống thoát nước hoạt động không hiệu quả.

Theo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải (Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng), trong trận mưa lớn, kéo dài liên tục đêm 24 và cả ngày 25.9, toàn TP.Đà Nẵng có khoảng 40 điểm ngập. Về nguyên nhân, đại diện công ty cho rằng hạ tầng thoát nước ở khu vực trung tâm chưa đồng bộ, khớp nối do hệ thống cũ, nhiều tuyến xuống cấp, hư hỏng; việc khơi thông, nạo vét đã tiến hành từ sớm nhưng đến nay chưa hoàn thành nên ảnh hưởng năng lực thoát nước. Ngoài ra, các cửa thu nước bị lá cây rụng chắn nước, người dân tái diễn việc lấp các miệng thoát nước (để ngăn mùi hôi) dù toàn thành phố đã mở nhiều đợt ra quân khơi thông…

Ông Võ Tấn Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, cho biết ngoài nguyên nhân lượng mưa lớn trong ngày 25.9, ngập úng còn do một số dự án đang thi công dở dang nên hạn chế thoát nước. Trước tình trạng địa phương ra quân khơi thông các cửa thu nước rồi lại… bị lấp, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương bố trí lực lượng kiểm tra các cửa thu trước các trận mưa lớn, cảnh báo ngập sớm để người dân không bị động khi ra đường.

Tại Quảng Nam, UBND tỉnh đề nghị các địa phương ven biển tổ chức cấm biển kể từ 7 giờ sáng 25.9 cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn. Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 vận hành hạ dần mực nước trong hồ để đảm bảo dung tích đón lũ, ứng phó mưa lớn. Dự báo mưa lớn tại Quảng Nam còn kéo dài đến 16 giờ ngày 27.9, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở miền núi. Sáng 25.9, chính quyền TP.Hội An cũng đã huy động 3 xe cẩu cùng hàng chục người gia cố bờ biển ở địa bàn P.Cẩm An trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền. Tại Thừa Thiên - Huế, mưa lớn kéo dài từ rạng sáng đến đầu giờ chiều 25.9 khiến nhiều tuyến đường ở TP.Huế bị ngập úng. Vùng mưa lớn đang mở rộng ra phía các huyện Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới và một phần của TX.Hương Trà. Một số nơi tại TP.Huế như P.Thuận An, các xã Phú Thanh, Hương Vinh, Hương Phong có mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 46 nhà dân bị tốc mái, 6 người dân bị thương, thiệt hại gần 1,5 tỉ đồng. Tại Quảng Trị, cơn mưa lớn nhất kể từ đầu năm kéo dài 2 ngày qua gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường và khu dân cư ở trung tâm TP.Đông Hà; mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 60 nhà dân ở H.Triệu Phong bị tốc mái, hơn 2.000 cây xanh bị gãy đổ. Tại Quảng Bình, khu vực huyện miền núi Minh Hóa xuất hiện lũ lớn, chia cắt nhiều bản làng. Thanh Niên