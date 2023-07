Xã nhận sai và đang thi công hệ thống thoát nước

Tuy nhiên, oái oăm là các hố ga này không đấu nối với các ống thoát nước trên tuyến đường bê tông cũ đang chạy song song với đường mới, nên mỗi khi mưa là gây ngập nặng khu dân cư thôn An Thành... Sau khi báo đăng, UBND xã Nhơn Lộc trực tiếp tổ chức đối thoại với người dân thôn An Thành, đồng thời thành lập tổ công tác khảo sát tuyến giao thông gây ngập khu dân cư, đi đến thống nhất chính quyền địa phương sẽ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập. Việc này được người dân thôn An Thành rất hoan nghênh.



Mương thoát nước khu dân cư An Thành được đúc bê tông MINH LÊ

Ông Dương Văn Khanh, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lộc, cho hay: "Sau phản ánh của Báo Thanh Niên và người dân thôn An Thành, thông qua đối thoại, UBND xã nhận sai sót và khẩn trương cho khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư, chọn nhà thầu và đã đi vào thi công đầu tháng 7 vừa qua, phấn đấu sẽ hoàn thành cuối tháng 8 này để bảo đảm thoát nước, chống ngập khu dân cư trước khi mùa mưa lũ về. Theo thiết kế, chiều dài hệ thống mương thoát nước là 383,7 m, bố trí 12 hố thu, 12 cửa thu nước… với tổng kinh phí đầu tư hơn 1,1 tỉ đồng.