Tại đường Hồ Học Lãm, đoạn giao với đại lộ Võ Văn Kiệt (phường An Lạc), Nước dâng cao khiến một đoạn đường mênh mông như sông. Nước ngập đen ngòm, nhiều người đi xe máy phải chạy chậm, chật vật tìm đường qua khu vực ngập sâu.

Tình trạng ngập cũng ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của các tiểu thương dọc 2 bên đường. Nước dâng sát khu vực kinh doanh, việc đi lại khó khăn khiến hoạt động mua bán bị xáo trộn trong thời điểm mưa lớn và triều cường cùng xuất hiện. Người dân qua khu vực phải di chuyển chậm để vượt qua những đoạn nước lớn.

Mưa lớn gặp triều cường, nước dâng sát hàng quán ở TP.HCM

Mưa xuất hiện đúng thời điểm triều cường dâng khiến tình trạng ngập tại những khu vực trũng thấp thêm nghiêm trọng. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, nước trên đường Hồ Học Lãm bắt đầu rút, việc lưu thông qua khu vực dần thuận lợi hơn.