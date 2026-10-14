Mưa lớn hơn 10 ngày chưa tạnh, miền Trung, Nam bộ sắp đón đợt mưa mới

Cập nhật dữ liệu trên Hệ thống đo mưa chuyên dùng - Vrain chiều nay 14.10, mưa lớn ở miền Trung xảy ra từ Đà Nẵng - Khánh Hòa. Trong đó, nhiều trạm đo ghi nhận lượng phổ biến từ 50 - 100 mm, một số trạm có lượng mưa rất lớn trên 100 mm. Tại Nam bộ, mưa vừa và mưa to xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố, lượng mưa phổ biến từ 16 - 51 mm, có nơi mưa to từ 51 - 100 mm.

Dự báo thời tiết các tỉnh miền Trung sắp đón đợt mưa mới ẢNH: T.N

Tại miền Trung, từ ngày 4.10, mưa lớn bắt đầu xảy ra ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ ngày 6 - 8.10, mưa vừa, mưa to xảy ra từ Quảng Trị trở vào đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, từ gần sáng và ngày 9.10, vùng mưa lớn mở rộng lên khu vực Quảng Trị - Hà Tĩnh. Đến nay, miền Trung đã có hơn 10 ngày mưa lớn.

Tương tự ở Nam bộ, mưa lớn đang xảy ra ở nhiều nơi, dù lượng mưa đã giảm, vùng mưa thu hẹp hơn, chỉ còn xảy ra ở một số tỉnh, tuy nhiên lượng mưa nhiều nơi vẫn lớn, có nơi mưa trên 100 mm.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết căn cứ số liệu quan trắc được và trên các sản phẩm dự báo từ mô hình số trị cho thấy nguyên nhân gây mưa kéo dài ở miền Trung là do ảnh hưởng của gió đông bắc tầng thấp kết hợp với địa hình miền Trung và các nhiễu động gió đông yếu tầng cao.

Còn ở Nam bộ, mưa lớn kéo dài nhiều ngày là do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc, kết hợp với hoạt động của gió đông yếu tầng cao.

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm nay, khu vực phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn còn mưa rào và giông. Dự báo thời tiết từ ngày 15.10 trở đi, mưa sẽ giảm nhanh. Khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và giông rải rác về chiều tối và tối, có nơi có mưa vừa, mưa to.

Miền Trung sắp đón đợt mưa lớn 3 ngày

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, dự báo trong khoảng ngày 20 - 22.10, do ảnh hưởng của gió đông bắc tầng thấp kết hợp với địa hình miền Trung và các nhiễu động gió đông yếu tầng cao. Mưa lớn có thể quay trở lại các tỉnh từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cục bộ sẽ có những điểm xảy ra mưa to đến rất to.

Còn tại Nam bộ, do hoạt động của rãnh áp thấp trên khu vực biển phía nam vẫn duy trì từ nay đến những ngày cuối tháng 10, mưa rào và giông rải rác vẫn xảy ra trên khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, mưa lớn tập trung xảy ra trong khoảng chiều và tối, ban ngày giảm mây, trời có nắng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong thời kỳ 11.10 - 10.11, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm (Biển Đông có 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1 cơn đổ bộ đất liền), tuy nhiên không loại trừ khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam.