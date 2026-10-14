Dự báo thời tiết hôm nay 14.10: 5 tỉnh miền Trung hứng mưa lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 14.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo về mưa lớn xảy ra các tỉnh miền Trung, Nam bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 14.10, mưa lớn tiếp tục xảy ra từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk ẢNH: T.N

Trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13.10 đến 3 giờ ngày 14.10 có nơi trên 80 mm như trạm: Sông Trà (Đà Nẵng) là 92,8 mm; tại Giá Vực (Quảng Ngãi) 91 mm; tại Hồ Cẩn Hậu (Gia Lai) 81,1 mm…

Dự báo thời tiết từ sáng sớm đến đêm 14.10, khu vực Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và giông, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

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Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, các tỉnh nói trên nguy cơ xuất hiện mưa lớn cục bộ, lượng mưa lớn hơn 80 mm/3 giờ gây ra ngập úng cục bộ.

Chiều tối và tối 14.10, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 34 độ C.