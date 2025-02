Mưa lớn khắp nơi, miền Bắc rét đậm nhiệt độ nhất 7 độ C

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Hôm nay (23.2), ở khu vực từ TP.Huế đến Bình Thuận có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa lớn và giông. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 23.2 có nơi trên 60 mm như: Bạch Mã (Huế) 91,8 mm, Bà Nà (TP.Đà Nẵng) 69,8 mm, Khánh Trung (Khánh Hòa) 62,3 mm, An Ninh Đông (Phú Yên) 68 mm, Phan Sơn (Bình Thuận) 145,4 mm…



Mưa lớn xuất hiện khắp nơi trong ngày 23.2 ẢNH: CHÍ NHÂN

Dự báo đêm 23.2 và ngày 24.2, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP.Huế có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa lớn với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa lớn đến rất lớn và giông với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm.

Khu vực Nam Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Riêng khu vực TP.HCM, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thông báo: Mây giông đang phát triển và gây mưa trái mùa kèm giông, sét trên khu vực Cần Giờ, Nhà Bè, Gò Vấp, TP.Thủ Đức, quận 12, Hóc Môn.

Mưa giông sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác, lượng mưa phổ biến từ 2 - 20 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt không khí lạnh ở phía bắc tăng cường xuống phía nam, chiều tối và đêm 23.2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc bộ, khu vực bắc và trung Trung bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, có nơi giật cấp 6.

Ở Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực bắc Trung bộ trời rét nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở bắc bộ phổ biến từ 11 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; bắc Trung bộ phổ biến 13 - 16 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12 - 14 độ C.