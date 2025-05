Mưa lớn lan đến Bắc Trung bộ, lũ quét, sạt lở đất rình rập khắp nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 23.5 đến 1 giờ hôm nay 24.5), mưa lớn được ghi nhận xảy ra ở khắp các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Các tỉnh ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa lớn trong hôm nay 24.5 ẢNH: TUẤN MINH

Một số nơi đo được lượng mưa rất lớn như tại Nà Tấu (Điện Biên) lên tới 128,6 mm; Muổi Nọi (Sơn La) 101,4 mm; Tam Gia (Lạng Sơn) là 73,7 mm; Mai Sưu (Bắc Giang) 89,6 mm; Na Ngoi (Nghệ An) 161,6 mm; Sơn Hồng (Hà Tĩnh) 138 mm.



Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ và tiếp tục lan rộng đến các tỉnh Bắc Trung bộ, sẽ gây ra mưa lớn trên diện rộng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, dự báo thời tiết ngày 24.5 ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong ngày và đêm 24.5 ở, Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Dự báo mưa lớn tại Nghệ An, Hà Tĩnh trong sáng và chiều nay phổ biến từ 30 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mô hình độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong hôm nay, nhiều huyện miền núi ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Dự báo từ hôm nay đến ngày 25.5, trên sông Thao, sông Lô, các sông nhỏ ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 - 5 m.

Cảnh báo mưa lớn gây ngập lụt ở Hà Nội

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng 24.5, khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Mưa lớn sẽ gây ngập lụt cục bộ trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa lớn trong sáng nay 24.5 với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.



Mưa lớn có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 15 - 20 cm, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 20 - 40 cm.

Trong đợt mưa lớn này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30 - 60 phút.