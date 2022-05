Mưa lớn, lũ dâng cao, người dân Tam Đảo hối hả sơ tán tài sản

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc, từ ngày 21.5 đến sáng 23.5, trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Những địa phương có tổng lượng mưa lớn nhất là H.Tam Đảo với 32 1mm, TP.Vĩnh Yên 268 mm, H.Tam Dương trên 249 mm.

Tình trạng mưa, ngập tại TP.Vĩnh Yên khiến nhiều tuyến đường ở thành phố này bị ngập sâu khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.

Còn tại các địa phương khác, tuy chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại nhưng nhiều diện tích hoa màu đã bị chìm trong nước. Tình hình thiệt hại càng nặng nề bởi đang là thời điểm một số địa phương chuẩn bị bước vào thu hoạch sớm vụ chiêm xuân.





Tại H.Tam Đảo, hiện tại (chiều 23.5) mưa lớn vẫn tiếp diễn. Nước chảy xiết và dâng cao tại các hồ suối. Một số đoạn đường bị sạt lở, nhiều nhà dân và gia súc, gia cầm bị ngập trong nước. Tình trạng ngập lụt đặc biệt nặng diễn ra tại các xã Đại Đình, Hồ Sơn, Bồ Lý và TT.Hợp Châu.

Các lực lượng của chính quyền, trong đó có Công an H.Tam Đảo, đã khẩn trương triển khai việc hỗ trợ, giúp người dân chống chọi với mưa lụt. Ngay sau khi nắm được tình hình, cán bộ chiến sĩ Công an H.Tam Đảo đã nhanh chóng tiếp cận kịp thời để sơ tán người dân và di chuyển tài sản đồ đạc, gia súc, gia cầm.

Một cán bộ lãnh đạo Công an H.Tam Đảo cho biết, 100% cán bộ chiến sĩ Công an H.Tam Đảo đang có mặt ở tất cả các xã bị ngập nặng, phối hợp với chính quyền hỗ trợ người dân ở khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở, ngập sâu di chuyển đến nơi an toàn.

Dự báo mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày 24.5, mực nước ở các sông, hồ vẫn sẽ tiếp tục dâng cao.

Để chủ động ứng phó với mưa bão, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các đơn vị cấp huyện, thị tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để thông tin kịp thời cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân, đồng thời chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó với các hiện tượng mưa giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, khuyến cáo người dân tham khảo các tài liệu trên trang của Tổng cục Phòng chống thiên tai để nhận biết, ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất, để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.