Mưa lớn, người dân ở TP.HCM: Nháo nhào lội nước ngập hơn 1 mét dọn rác, kê bờ bao

Khoảng 16 giờ, cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống nhiều khu vực như: Q.1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh, TP.Thủ Đức… Ngay sau đó, một số tuyến đường bắt đầu bị ngập sâu. Cụ thể như đường Chu Văn An (Q.Bình Thạnh), Quốc Hương, Nguyễn Duy Trinh (TP.Thủ Đức)…

Ghi nhận tại đường Chu Văn An chiều tối nay thì tình trạng ngập diễn ra khá nghiêm trọng. Do đường Chu Văn An (đoạn P.12) có độ dốc cao, nhiều điểm trũng nên nước từ nhiều nơi hội tụ về đây. Ở nhiều điểm có thể thấy rõ nước chảy xiết vào các con hẻm trũng, tạo thành điểm ngập sâu.

Đường Chu Văn An nhanh chóng bị ngập khi cơn mưa bắt đầu sau 20 phút Phạm Hữu

Một số điểm ở đường Chu Văn An ngập cao, nước chảy xiết Phạm Hữu

Đường ngập, kéo theo các con hẻm nhánh ở đường Chu Văn An cũng ngập theo Phạm Hữu

Nhiều con hẻm ở đường Chu Văn An có độ dốc cao tạo thành điểm ngập sâu, nước chảy xiết Phạm Hữu

Ngay khi nước bắt đầu dâng lên, người dân ở 2 bên đường bắt đầu lo lắng, đắp bờ bao hoặc dùng các dụng cụ chống ngập chuyên dụng để ngăn nước. Một người dân tại đây cho biết hễ mưa lớn, kéo dài hơn 20 phút là đường Chu Văn An sẽ bị ngập.

Tại hẻm 366, đường Chu Văn An nơi được coi là điểm ngập nghiêm trọng nhất, hầu hết các nhà đều dựng vách chống ngập để hạn chế nước tràn.

Do mưa lớn, mực nước có nơi sâu hơn 1 mét nên nhiều nhà ở hẻm đã bị nước tràn vào. Nhiều người dân khổ sở, vừa lo kê đồ đạc trong nhà vừa tát nước. Trong khi đó, một số nhà khác phải sử dụng máy bơm hết công suất để đẩy nước ra ngoài.

Một số người dân trong hẻm phải lội nước, ngâm mình để moi rác từ miệng cống, khơi thông dòng chảy. Theo ghi nhận nước ngập ở đây vào lúc 16 giờ 30 nhưng đến hơn 17 giờ 30 mực nước vẫn còn ngập sâu.

Mực nước ở các con hẻm nhánh trên đường này dần ngập sâu sau khi mưa bắt đầu Phạm Hữu

Ở hẻm 366, nước đã ngập rất sâu, có điểm lên hơn 1 mét Phạm Hữu

Nhiều người dân hì hục đắp vách ngăn, tát nước ra khỏi nhà Phạm Hữu

Một số người dân phải ngâm mình dưới nước để moi rác từ miệng cống Phạm Hữu

Ở hẻm 366 dường như là nơi tập trung rác từ nhiều nơi đổ về Phạm Hữu

Nước ngập tràn vào nhà người dân trong các hẻm nhánh Phạm Hữu

Trẻ nhỏ đùa nghịch, tranh thủ tận dụng nước ngập làm điểm bơi lội Phạm Hữu

Một số nhà sử dụng máy bơm hết công suất để đẩy nước ra ngoài Phạm Hữu

Một số người dân đi xe máy đến trước hẻm không dám chạy vào, phải đứng chờ nước rút vì sợ ngập Phạm Hữu