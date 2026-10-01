Mưa lớn ở TP.HCM: Nhiều người trắng đêm thấp thỏm, dọn nước ngập vào nhà

Sau mưa là một "cuộc chiến" khác

Nhớ lại cơn mưa chiều tối 30.9, anh Nguyên Minh (37 tuổi, khu phố 23, P.Tam Bình, TP.HCM) vẫn không khỏi lo lắng. Có người quen trọ trên đường cây Keo (khu phố 35, P.Tam Bình) nước lên nhanh không kịp nên gọi điện nhờ giúp đỡ, anh Nguyên Minh tất tả chạy đến.

Nhìn "biển" nước dâng cao tràn vào nhà dân, anh Minh vội vào hỗ trợ, bưng bê đồ cùng mọi người. "Tôi nhớ ở đó có 1 dãy trọ, 1 xưởng nước đá, tiệm giặt đồ... Tội mọi người lắm, nước tràn vào nhanh quá, người dân không kịp trở tay. Tôi phụ bưng bê tủ lạnh, máy giặt, đồ đạc cùng mọi người, làm được gì tôi phụ thôi. Tôi thấy nhiều đồ bị hư hỏng", anh Minh nhớ lại.

Mưa lớn khiến dãy nhà trọ trên đường Cây Keo chìm trong biển nước ẢNH: NGUYÊN MINH

Đêm muộn mới trở về nhà, anh Minh vẫn không khỏi thấp thỏm lo lắng cho những người sống ở khu vực này. Anh biết dù đồ đạc đã được đưa lên cao, mưa ngớt, nước sẽ dần rút nhưng nhiều người trẻ chưa thể nghỉ ngơi mà phải bắt đầu một "cuộc chiến" khác: tát nước, lau dọn bùn đất, xử lý rác và nước bẩn. Có người dọn đến khuya, thậm chí trắng đêm để hạn chế nước tiếp tục ngấm vào tường, làm hỏng đồ điện, nội thất và hàng hóa.

Sáng nay (1.10), trung tá Nguyễn Thành Được, cảnh sát khu vực khu phố 41, P.Hiệp Bình, TP.HCM, kiểm tra địa bàn trước khi lên đơn vị. Chiều tối qua, ngay khi nghe tin báo, anh cùng lực lượng cơ sở địa phương mang máy bơm chống ngập từ phường xuống khu vực đường 42, đường 40 xử lý, đồng thời hỗ trợ người dân bưng bê đồ.

Nhiều người trắng đêm thấp thỏm, bưng bê đồ đạc khi nước dâng cao ẢNH: NGUYÊN MINH

Khổ sở vì nước ngập từ chiều tới sáng ở TP.HCM: Người ngủ trên bàn, người phải rời nhà

Theo trung tá Được, khu vực này thường xuyên ngập nên phía địa phương và khu phố đã vận động người dân đóng góp để chủ động máy bơm khi sự cố xảy ra, tránh ngập lớn, máy bơm vào chậm trễ. Việc trang bị trước giúp người dân ở khu phố có thể xử lý ngay khi nước bắt đầu dâng cao, thay vì chờ đến lúc ngập sâu mới tìm cách khắc phục, góp phần hạn chế thiệt hại.

"Chạy" ngập ở TP.HCM tối 30.9 ẢNH: NGUYÊN MINH

Nước ngập phải đi thuê khách sạn ngủ

Sáng nay đi làm nhưng anh Đỗ Ngọc Tú (đường 36, P.Thủ Đức) vẫn thấp thỏm. Nhớ lại cơn mưa chiều 30.9, anh kể đi làm về, thấy đường trước nhà như "biển" nước, nước ngập tràn cả vào nhà, anh Tú chỉ kịp vơ vội những đồ đạc quan trọng, ổ điện đưa lên cao rồi quyết định cùng cả nhà ra thuê khách sạn ngủ.

"Tôi về nhà sáng nay để còn đi làm. Nghỉ là đói. Tối qua, gia đình tôi ra khách sạn ngủ, tốn 500.000 đồng. Sáng nay về nhà thấy toàn rác với bùn", anh Tú kể. Vừa trở về nhà, gia đình anh cùng nhau dọn dẹp nhanh để kịp giờ đi làm.

Gần 10 giờ sáng nay, trời đã nắng nhưng con đường trước hẻm nhà chị Tống Thị Em (ngụ đường Bình Quới, P.Bình Quới) vẫn lênh láng nước. Chị Em dùng chổi liên tục quét nước và rác trước cửa nhà. "Làm vậy cho đường đỡ trơn, nhìn thế này chắc 2 ngày nữa nước mới rút hết", chị Em nói.

Chị Em dùng chổi liên tục quét nước và rác đọng lại trước cửa nhà ẢNH: THANH ĐA

Chị Em dùng chổi liên tục quét nước và rác trước cửa nhà. ẢNH: THANH ĐA

Phạm Phương Linh (25 tuổi), cũng trọ tại hẻm này, cho biết đã sống ở đây từ ngày còn là sinh viên. Theo Linh, giá phòng rẻ, gần trung tâm thành phố, đến chỗ làm chỉ khoảng 20 phút, nên dù ngập Linh vẫn bám trụ trọ ở đây.

"Chỉ những lúc mưa lớn thì khu này mới ngập. Bạn bè tôi ở Thủ Đức nước vào tận nhà, đồ ướt sạch, tôi gọi điện thoại sáng giờ không được, chắc đang dọn dẹp nhà cửa", Linh chia sẻ.