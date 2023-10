Nhiều người bị té và tông xe liên hoàn vì cơn mưa lớn, đường trơn trượt

Nhiều tai nạn giao thông khi trời mưa

Nguyễn Ngọc Hân (28 tuổi), làm việc tại số 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, TP.HCM, kể với người viết: "Ngày 2.10, trên đoạn đường di chuyển đến nơi làm, bất ngờ xuất hiện cơn mưa lớn. Và mình đã bị té vì thắng quá gấp khi nhiều người đi trước dừng xe đột ngột để mặc áo mưa".

Khi đó, Hân bị trầy xước tay chân, đầu óc choáng nhẹ, đèn xe máy bị vỡ và phải đi thay hơn 200.000 đồng.

"Những lúc trời mưa bất chợt, ai cũng phóng xe thật nhanh để không bị ướt, mình rất sợ xảy ra tai nạn giao thông vì đường trơn trượt. Nếu không bận rộn với công việc, mình sẽ trú một nơi nào đó, đợi hết mưa mới đi tiếp", Hân chia sẻ thêm.

Nhiều người điều khiển xe máy bị tai nạn giao thông khi di chuyển dưới trời mưa TẤN ĐẠT

Thới tiết tại TP.HCM những ngày qua thất thường hay có những cơn mưa bất chợt TẤN ĐẠT

Còn anh N.T.N (34 tuổi), ngụ tại Q.10, TP.HCM, kể: "Cách đây vài ngày, tôi có chạy xe qua đường Lũy Bán Bích và gặp trời mưa lớn. Do đích đến chỉ còn vài chục m nên tôi cố chạy nhưng bất ngờ xe sụp xuống ổ gà khá sâu, bị nước mưa đọng nên không nhìn thấy. Tôi bị té, kéo theo 3 xe di chuyển phía sau không kịp phản ứng, gây ra tai nạn liên hoàn. Rất may mắn, khi đó không có xe phân khối lớn, người và phương tiện của chúng tôi vẫn không bị hư hại gì nhiều".

Trong khi đó, vào ngày 24.9, Báo Thanh Niên đã đưa tin anh Huỳnh Văn Thiết (30 tuổi, quê tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy, chạy trên đường số 10 khu công nghiệp Sóng Thần. Khi đến trước Công ty Lazada Logistics (tỉnh Bình Dương) thì va chạm với xe tải do một nam tài xế cầm lái.

Cú va chạm mạnh làm anh Thiết ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa lớn, mặt đường trơn trượt.

Lưu ý khi chạy xe dưới trời mưa?

Thượng úy Trịnh Trung Hiếu, Bí thư Chi đoàn cơ sở Cục Cảnh sát giao thông phía nam, chia sẻ mưa lớn, đường trơn trượt khiến ma sát giữa lốp xe với mặt đường giảm, khi phanh gấp có khả năng rất cao xe bị đổ, lật. Bên cạnh đó, trời mưa sẽ hạn chế tầm nhìn nên khi gặp vật cản sẽ hoảng hốt phanh gấp. Tâm lý nóng vội, lái xe nhanh khi trời mưa hay sự vướng víu của áo mưa cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Cần đảm bảo khoảng cách an toàn khi di chuyển xe máy dưới trời mưa TẤN ĐẠT

"Để đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện trời mưa gió thất thường, người điều khiển phương tiện cần lưu ý: thường xuyên kiểm tra lốp và điều kiện an toàn kỹ thuật của xe, di chuyển chậm hơn thường ngày, đảm bảo khoảng cách an toàn, luôn giữ hai tay trên vô lăng, tập trung cao độ, rà phanh dần và sớm hơn. Tuyệt đối không sử dụng điện thoại, bật đèn pha hoặc đề-mi (đối với xe ô tô - PV) và đặc biệt hãy dừng xe khi mưa quá lớn", thượng úy Hiếu thông tin.

"Nên sử dụng đèn báo hiệu rẽ cùng với gương và quan sát trực tiếp để có thể chuyển hướng một cách an toàn nhất. Bên cạnh đó, nên bật đèn pha trong trời mưa ngay cả khi ban ngày vì hành động này giúp người điều khiển phương tiện quan sát phía trước và xoay ngược chiều tốt hơn", thượng úy Hiếu nói thêm.

Cũng theo thượng úy Trịnh Trung Hiếu, nếu người tham gia giao thông dưới trời mưa to cần chú ý hoặc tránh những nơi như: trụ điện, tuyến đường có nhiều cây xanh 2 bên đường, địa điểm ngập úng nặng. Đặc biệt là nơi đã có bảng cảnh báo nguy hiểm, không được đi vào.

"Chú ý quan sát và lái xe với tốc độ chậm và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác tối thiểu 25 m. Không nên tăng tốc hay đột ngột chuyển hướng vì đường trơn trượt dẫn đến xe dễ mất lái. Thận trọng khi đi qua vũng nước lớn, giữ vô lăng thật chặt để xe di chuyển qua, tránh tối đa phải đi vào những chỗ ngập nước sâu, chảy xiết. Nếu di chuyển ở đoạn đường dốc thì cần chú ý giảm tốc độ trước khi xuống", thượng úy Hiếu nhấn mạnh.