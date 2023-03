Nắng nóng như 'đổ lửa': Mặc áo chống nắng khi chạy xe coi chừng... thắng gấp

Bạn trẻ trùm "kín bưng" mỗi khi ra đường vì nắng nóng gay gắt THẢO PHƯƠNG

Tuy nhiên, những món phụ kiện chống nắng có thể gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người nếu không cẩn thận.

Muôn kiểu chống nắng của người trẻ



‏Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hôm nay 17.3 nhiệt độ cao nhất ở Nam bộ, trong đó có TP.HCM cao nhất 34 độ C, riêng miền Đông dao động tử 34-36 độ C; chỉ số UV ở mức có nguy cơ gây hại rất cao (9.0 - 10.0).

Do đó, những bạn trẻ đi học, đi làm hoặc có nhu cầu ra đường vào những thời điểm nắng nóng trong ngày luôn trang bị rất nhiều phụ kiện bảo hộ để chống nắng: kính mát, váy, áo chống nắng, khẩu trang, găng tay, khăn choàng.

Váy, áo chống nắng, kính mát, bao tay, áo khoác... đã trở thành phụ kiện chống nắng "bất ly thân" của bạn gái THẢO PHƯƠNG

Nhà ở đường Lê Văn Việt TP.Thủ Đức nhưng đi học ở Q.10, Phan Thị Thùy Trang, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM mỗi ngày đều phải chạy xe gần 20km để tới trường.

"Bình thường chạy xe xa đã mệt, những ngày nắng nóng gay gắt càng mệt gấp đôi nên mình phải trang bị rất nhiều phụ kiện để chống nắng như: váy chống nắng, bao tay vải và mũ trùm kín đầu. Tuy nhiều lúc cảm thấy vướng víu, bất tiện nhưng không còn cách nào khác", Trang nói.‏‏

Để bảo vệ làn da tránh khỏi ánh nắng mặt trời, Lưu Phương Trúc (24 tuổi), làm việc tại một cửa hàng mỹ phẩm trên đường Kha Vạn Cân, TP.Thủ Đức cho biết mỗi khi có việc cần ra khỏi nhà vào ban ngày là mình trùm kín mít từ đầu đến chân. "Bên cạnh việc thoa kem chống nắng thì những món đồ không thể thiếu mỗi khi ra đường của mình là kính mát, bộ đồ chống nắng từ đầu tới chân, găng tay dài, tất, nón đội bên trong. Có khi ra đường phải mặc thêm áo khoác dày mới "đủ đô" với thời tiết này. Nếu không thì nắng gắt chịu không nổi", Trúc than thở.‏

‏‏Không chỉ có chị em mà "cánh mày râu" cũng chống nắng khi ra đường, nhưng trang phục chống nắng của họ đơn giản hơn. "Vì chưa có thời gian chuyển trọ nên mỗi ngày mình chạy xe hơn một giờ đồng hồ từ chỗ ở lên nơi làm việc tận Q.7. Sáng tầm 8 giờ là trời bắt đầu nắng rát da, mình phải mặc quần áo dài tay, mang giày, dùng nón bảo hiểm có kính che chắn để đỡ chói mắt khi đi ngoài trời nắng", Võ Huy Hoàng (23 tuổi), đang ngụ tại Chung cư Bcons Plaza, đường Thống Nhất, P.Đông Hòa, TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho hay.‏

Cẩn thận khi sử dụng phụ kiện chống nắng trong lúc tham gia giao thông

‏Mặc dù phải mang khẩu trang vải khổ to, áo, váy chống nắng luộm thuộm mỗi khi ra đường nhưng vào những ngày này đã trở thành vật bất ly thân của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, những món đồ này có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng lẫn mọi người xung quanh bởi khi mang vào không những vừa hạn chế tầm nhìn, mà còn khó khăn trong việc xử lý tình huống khi tham gia giao thông.‏

‏Từng suýt té vì váy chống nắng quá dài, trùm kín qua bàn chân, Trần Thúy Linh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM kể: "Cách đây vài ngày trên đường đi học về, khi qua đoạn ngã ba 621 (đoạn giáp ranh giữa TP.Thủ Đức và tỉnh Bình Dương do đạp thắng gấp để tránh người đi đường, Tuy nhiên do mặc váy chống nắng quá dài khiến mình đạp trúng và người bị nhào về phía trước, may mà tay lái vững chứ không đã ngã nhào xuống đường. Nghĩ lại vẫn còn run", Linh kể.

Những chiếc váy, áo chống nắng dài lút chân tiềm ẩn nhiều nguy cơ THẢO PHƯƠNG

‏Không ít trường hợp tai nạn do váy, áo chống nắng gây ra. Ngày 21.6 năm ngoái, trên đường N5, đoạn qua Khu công nghiệp WHA, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An), trong lúc di chuyển bằng xe máy, chiếc váy chống nắng của một người phụ nữ bị cuốn vào bánh sau xe kéo theo cánh tay bị cuốn vào trong. Cũng vào tháng 6 năm ngoái, vụ việc cô gái tên L.T.T.L ở P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cũng bị váy chống nắng cuốn vào dây xích xe khi ngồi sau, hậu quả là xe máy ngã nhào xuống đường, tay của cô gái bị gãy gập và kẹt vào bánh xe… và còn nhiều vụ việc nguy hiểm khác do váy chống nắng gây ra.‏

Nếu không trùm thì nắng mà trùm thì vướng víu, khó di chuyển. Vậy làm thế nào để đảm bảo an toàn khi sử dụng phụ kiện chống nắng lúc tham gia giao thông? Với kinh nghiệm của mình, Phương Trúc cho biết mỗi lần ra đường đều nhìn trước ngó sau, quan sát kỹ càng và luôn cẩn thận kiểm tra đồ chống nắng đã gọn gàng chưa, có bị dài hay quẹt xuống đường không rồi mới chạy xe.‏

‏Vì thường xuyên phải đi ngoài nắng để giao đồ uống cho khách, Võ Thị Kim Huệ (28 tuổi), chủ quán cà phê 999 ở khu phố Tân Lập, TX. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cũng có thói quen trùm kín mít mỗi khi ra đường. "Mình chọn mua những váy chống nắng dài vừa đủ tới mắt cá chân để không bị vướng, chọn size vừa vặn với cơ thể, tránh rộng thùng thình. Mình không sử dụng mũ trùm gắn với áo chống nắng có khóa kéo cao có thể thay thế khẩu trang vì nó sẽ hạn chế tầm nhìn, mình đã dùng thử và tuyệt nhiên chỉ có thể nhìn về phía trước, muốn nhìn hướng khác rất khó. Khi mang bao tay mình cũng cắt một khúc trên đầu ngón tay để nhạy hơn trong việc xử lý tay ga, tăng giảm tốc độ", Huệ chia sẻ.

Như vậy, để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường trong các trang phục chống nắng, hội chị em cần cẩn thận và lựa chọn những món đồ phù hợp để tránh các tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.‏