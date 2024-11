Mưa lớn, Quảng Nam chỉ đạo khẩn các phương án ứng phó

Sáng 3.11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) tỉnh Quảng Nam, cho biết UBND tỉnh đã ban hành công điện về việc ứng phó với mưa lớn trong thời gian đến.

Khả năng xuất hiện đợt lũ trên các sông

Công điện nêu rõ, theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam từ đêm 3 – 8.11, các địa phương trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ ngày 6 – 8.11.

Tổng lượng mưa các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía tây nam phổ biến từ 300 – 500 mm, có nơi trên 600 mm. Các địa phương vùng núi phía tây bắc phổ biến từ 200 – 350 mm, có nơi trên 400 mm.

Một số nhà dân ở thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng (H.Đại Lộc, Quảng Nam) ngập sâu do mưa lớn vì ảnh hưởng của bão số 6 (bão Trà Mi) ẢNH: NAM THỊNH

Mưa lớn gây ra nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ, gây ngập úng vùng trũng thấp, nơi tập trung đông dân cư.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tập trung tổ chức rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước và hạ du. Chủ động vận hành hồ chứa đảm bảo theo quy định. Bố trí lực lượng thường trực vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra…

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ ngày 4 - 9.11, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 4 – 7 m, hạ lưu đạt từ 1,5 – 3 m.

Đỉnh lũ trên các sông cụ thể như sau: Trên sông Vu Gia ở mức trên báo động 1 (BĐ1) đến trên BĐ2; trên sông Thu Bồn ở mức BĐ1 đến BĐ2 và trên sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến dưới BĐ2.

Không gây dòng chảy đột biến, bất thường

Trước dự báo mưa lớn sẽ xảy ra những ngày tới, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị các chủ hồ thủy điện tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết, tình hình mưa lũ.

Tăng cường thông báo, cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động có liên quan trên sông suối ở khu vực hạ lưu đập, nhà máy trước khi vận hành điều tiết, bắt đầu xả nước phát điện hoặc các trường hợp gia tăng đột ngột lưu lượng xả xuống hạ du.

Một thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam điều tiết, xả lũ về hạ du trước đó ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với các hồ chứa có tràn xả lũ tự do, tổ chức theo dõi chặt chẽ, thông báo dự kiến thời gian mực nước qua tràn đến các địa phương, nhân dân vùng hạ du, các đơn vị liên quan để chủ động ứng phó.

Ngoài ra, phối hợp cơ quan chức năng, huyện, thị xã, thành phố liên quan tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện. Tổ chức quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn trên lưu vực hồ đảm bảo dự báo được lưu lượng lũ về hồ, xác định thời gian xuất hiện đỉnh lũ.

Đáng chú ý, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh yêu cầu chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất và chuyển chế độ vận hành theo quy định tại Quy trình 1865.

Công ty CP Thủy điện A Vương tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ thủy điện A Vương về cao trình 370 m trước 7 giờ ngày 5.11. Thời gian bắt đầu vận hành từ 7 giờ ngày 3.11. Mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm bằng hoặc nhỏ hơn 200 m3/giây.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông hạ du hồ chứa. Thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.