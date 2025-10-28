Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mưa lớn tiếp diễn, lũ trên các sông miền Trung tiếp tục trên mức báo động 3
Video Thời sự

Mưa lớn tiếp diễn, lũ trên các sông miền Trung tiếp tục trên mức báo động 3

Trang Châu - Hân Hân
28/10/2025 19:40 GMT+7

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế), trên sông Vu Gia, sông Thu Bồn (tại tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng) hiện đang dao động ở mức cao.

Mực nước lúc 14 giờ ngày 28.10.2025 trên một số sông đang trên báo động 3. Dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế và khu vực tỉnh Quảng Nam cũ tiếp tục dao động ở mức cao và duy trì ở trên mức báo động 3.

Mưa lớn vẫn tiếp diễn, lũ trên các sông miền Trung tiếp tục trên mức báo động 3

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi.

Cận cảnh một phần ngọn núi sạt lở, đất đá chảy như 'thác' qua quốc lộ 40B

