Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cận cảnh một phần ngọn núi sạt lở, đất đá chảy như 'thác' qua quốc lộ 40B
Video Thời sự

Cận cảnh một phần ngọn núi sạt lở, đất đá chảy như 'thác' qua quốc lộ 40B

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/10/2025 18:24 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến một quả đồi tại xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá ào ạt tràn xuống như thác, băng qua Quốc lộ 40B.

Chiều 28.10, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến đất đá tràn xuống, băng qua QL40B.

Mưa lớn kéo dài ở Đà Nẵng: Một quả đồi sạt lở chạy như thác

Theo ông Lai, vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày tại thôn Trà Giác (xã Trà Tân). Rất may, tại thời điểm vụ sạt lở xảy ra, tuyến QL40B ít người và phương tiện lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại về người.

- Ảnh 1.

Một phần ngọn núi bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

"Lãnh đạo xã cũng mới đi kiểm tra tình hình sạt lở ở thôn này về. Dù không ghi nhận thiệt hại về người nhưng vụ việc cả một phần ngọn núi bị sạt lở nghiêm trọng như vậy khiến nhiều người chứng kiến trải qua một phen hoảng hồn", ông Lai nói.

- Ảnh 2.

Đất đá trên quả núi chảy xuống như thác

ẢNH: TƯỜNG VI

Theo ông Lai, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều nơi trên địa bàn xã xảy ra nhiều điểm sạt lở. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành sơ tán hàng chục hộ dân nằm trong diện nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Vì vậy, đến thời điểm này không ghi nhận thiệt hại về người.

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, vụ sạt lở khiến một khối lượng đất đá rất lớn trôi theo dòng thác cuồn cuộn, băng qua tuyến QL14B. Nhiều người dân đi đường bị một phen hoảng loạn, nhiều người la hét vì trực tiếp chứng kiến sự khủng khiếp của thiên tai.

Sau khi xảy ra sạt lở, tuyến QL40B bị chia cắt hoàn toàn.

Tin liên quan

Tình trạng các nạn nhân vụ nghi ngạt khí do dùng máy phát điện ở Đà Nẵng

Tình trạng các nạn nhân vụ nghi ngạt khí do dùng máy phát điện ở Đà Nẵng

Chiều 28.10, chính quyền xã Điện Bàn Tây (TP.Đà Nẵng) xác nhận vụ việc 8 người trong một gia đình phải nhập viện cấp cứu, nghi ngạt khí do sử dụng máy phát điện trong lúc mất điện vì mưa lũ.

Toàn cảnh 17h:Miền Trung mưa đến khi nào | Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn mưa lớn Đà Nẵng Quốc lộ 40B Sạt lở, sạt lở đất Sạt lở sạt lở Đà Nẵng lũ quét lũ lụt Ngập lụt thời tiết thời tiết Đà Nẵng sạt lở đồi đà nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận