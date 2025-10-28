Toàn cảnh 17h:Miền Trung mưa đến khi nào | Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc

Toàn cảnh 17h ngày 28.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Thâm nhập dịch vụ mua bán đồ án tốt nghiệp: Những lời cam kết công khai tiềm ẩn rủi ro

Khi cánh cửa tốt nghiệp trở nên quá áp lực, một cánh cửa khác đã mở ra, âm thầm và đầy rủi ro. Đó là dịch vụ mua bán đồ án tốt nghiệp, nơi nhiều sinh viên tìm đến trong những năm qua.

Trong một cuộc trao đổi kín của chúng tôi với nhóm nhận làm đồ án ngành xây dựng, mức phí được đưa ra từ 7–9 triệu đồng cho đồ án "nhỏ", kèm cam kết "không qua môn trả tiền lại" và yêu cầu trao đổi qua Zalo. Nhóm này sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu, từ đồ án kỹ thuật phức tạp, với báo giá lên đến hàng chục triệu đồng, cam kết "chấm đến đâu sửa đến đó".

Dịch vụ này không chỉ hoạt động rải rác. Đây là một ngành công nghiệp ngầm được tổ chức bài bản, với hệ thống quảng cáo đa kênh và quy trình tiếp cận chuyên nghiệp.

Mua bán đồ án tốt nghiệp: Những lời cam kết tiềm ẩn rủi ro

Đà Nẵng ngập nặng, CSGT xuyên đêm ứng phó mưa lũ

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hình thái thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài, kết hợp với việc xả lũ từ các hồ thuỷ điện đã khiến nhiều khu vực hạ du của thành phố Đà Nẵng bị ngập nặng. Trước tình hình đó, lực lượng CSGT Công an thành phố đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đà Nẵng ngập nặng, CSGT xuyên đêm ứng phó mưa lũ

Tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn giáp ranh giữa Huế và Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay trong sáng 27.10.2025, Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế chốt chặn hai đầu tuyến cao tốc, tạm thời không cho phương tiện lưu thông, đồng thời cắm biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo các tuyến khác.

Đường phố thành sông, người dân TP.HCM sinh hoạt vất vả

Chiều 27.10.2025, nhiều khu vực ở TP.HCM vẫn trong tình trạng ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài. Tại tuyến đường Nguyễn Văn Khối (phường Hạnh Thông), bên cạnh công viên Làng Hoa Gò Vấp (cũ), nước ngập sâu khiến giao thông bị ảnh hưởng, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân bị đảo lộn.

Từ sáng đến chiều, mặt đường vẫn lênh láng nước, có đoạn ngập đến 20 cm. Xe máy, ô tô di chuyển chậm chạp, nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước đục ngầu.

Người dân phải dắt bộ, bì bõm trong mưa, còn các hộ buôn bán hai bên đường thì rầu rĩ vì quán xá trở nên vắng vẻ.

Vào giờ tan tầm, tình hình càng thêm hỗn loạn, đặc biệt là khi phụ huynh tất bật đưa đón con em tan học. Nhiều học sinh phải lội nước qua những con hẻm ngập sâu, bì bõm trong dòng nước đục để trở về nhà.

Đường phố thành sông, người dân TP.HCM sinh hoạt vất vả

Cuộc sống nuôi heo, làm rẫy của Siu Black trước khi bệnh nặng

Thông tin từ bệnh viện xác nhận, nữ ca sĩ 58 tuổi đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Siu Black bị suy thận mạn giai đoạn cuối, đã biến chứng sang suy tim, tiểu đường và hiện đang viêm phổi nặng.

Bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó giám đốc Y khoa Bệnh viện, cho biết nữ ca sĩ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phổi xấu và có nhiều bệnh nền. Hiện "Họa mi núi rừng" còn thở bằng ôxi nhưng đã tỉnh táo, không yếu như buổi sáng khi mới nhập viện. Chưa thể nói nhiều hơn với tình trạng bệnh của ca sĩ Siu Black vì bệnh nhân có nhiều bệnh nền".

Cuộc sống nuôi heo, làm rẫy của Siu Black trước khi bệnh nặng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.