Dự báo thời tiết hôm nay 18.4, Trung tâm Dự báo báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn, nguy cơ xảy ra giông lốc, mưa đá... ở các tỉnh miền Bắc và 2 tỉnh miền Trung: Nghệ An, Thanh Hóa.

Ghi nhận trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Đông Bắc bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, một số nơi mưa to đến rất to. Đặc biệt, một số nơi có lượng mưa tích lũy tính từ từ 19 giờ ngày 16.4 đến 3 giờ ngày 18.4 vượt trên 100 mm như các trạm: Phù Lưu (Tuyên Quang) 118 mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 161 mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18.4, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa từ 10 - 30 mm, một số nơi có nơi mưa to trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào sáng sớm và đêm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn trên 70 mm, cảnh báo 3 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cũng trong sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Theo ghi nhận từ 2 - 4 giờ sáng nay, nhiều xã, phường của 3 tỉnh nói trên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nà Phặc (Thái Nguyên) có lượng mưa 52,4 mm; Hạ Lang (Cao Bằng) là 74,4 mm….

Dự báo trong sáng nay 18.4, 3 tỉnh nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nguy cơ khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ TP.HCM thấp nhất từ 25 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 35 độ C.