Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa lớn trên 70 mm, cảnh báo 3 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Phan Hậu
18/04/2026 09:04 GMT+7

Mưa lớn trong sáng sớm hôm nay 18.4 ở một số nơi trên 70 mm. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh phía bắc.

Dự báo thời tiết hôm nay 18.4, Trung tâm Dự báo báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn, nguy cơ xảy ra giông lốc, mưa đá... ở các tỉnh miền Bắc và 2 tỉnh miền Trung: Nghệ An, Thanh Hóa.

Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 18.4 nhiều tỉnh sẽ có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

ẢNH: TN

Ghi nhận trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Đông Bắc bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, một số nơi mưa to đến rất to. Đặc biệt, một số nơi có lượng mưa tích lũy tính từ từ 19 giờ ngày 16.4 đến 3 giờ ngày 18.4 vượt trên 100 mm như các trạm: Phù Lưu (Tuyên Quang) 118 mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 161 mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18.4, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa từ 10 - 30 mm, một số nơi có nơi mưa to trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào sáng sớm và đêm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng trong sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Theo ghi nhận từ 2 - 4 giờ sáng nay, nhiều xã, phường của 3 tỉnh nói trên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nà Phặc (Thái Nguyên) có lượng mưa 52,4 mm; Hạ Lang (Cao Bằng) là 74,4 mm….

Dự báo trong sáng nay 18.4, 3 tỉnh nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Danh sách xã, phường được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

ẢNH: NCHMF

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nguy cơ khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ TP.HCM thấp nhất từ 25 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 35 độ C.

Miền Bắc đón đợt mưa giông 8 ngày từ hôm nay, người dân lưu ý điều gì?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, miền Bắc sẽ liên tiếp hứng các đợt mưa giông trong các ngày từ 16 - 20.4 và 22 - 24.4. Người dân cần hạn chế ra đường trong thời điểm xảy ra mưa giông.

Khám phá thêm chủ đề

dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận