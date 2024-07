Mưa lũ, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại tại Sơn La

Khoảng 3 giờ sáng nay 24.7, trên địa bàn xã Chiềng Nơi (H.Mai Sơn, Sơn La) xảy ra mưa lớn, kéo dài đến sáng cùng ngày đã gây ra sạt lở đất tại 2 bản Pá Hốc và bản Hua Pư.

Hiện trường sạt lở đất khiến ngôi nhà bị vùi lấp tại xã Chiềng Nơi V.ĐỊNH

Ông Lường Văn Lập, Phó chủ tịch UBND xã Chiềng Nơi, cho biết tại bản Pá Hốc có 2 hộ dân bị đất sạt vào nhà, vùi lấp hoàn toàn 1 ngôi nhà khiến 1 người chết, 1 nhà bị hư hỏng nặng.

Tại bản Hua Pư có 4 nhà bị sập hoàn toàn, 5 người mất tích, mới tìm được 3 người và các nạn nhân đều tử vong.

Hiện nay, đường lên 2 bản Pá Hốc và Hua Pư đang bị cô lập do sạt lở đất nên chưa tiếp cận được.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) H.Mai Sơn đã chỉ đạo xã Chiềng Nơi huy động nhân dân tại chỗ nhanh chóng tìm kiếm người mất tích, khắc phục thiệt hại.



Theo lãnh đạo xã Chiềng Nơi, có khoảng 14 ngôi nhà trên địa bàn xã bị hư hỏng do sạt lở đất, ngập úng. Ngoài ra, mưa lũ cũng gây ngập úng tại Trường tiểu học Chiềng Nơi, đoạn tường xây khoảng 100 m giáp suối Két bị đổ sập.

UBND H.Mai Sơn đang chỉ đạo các ngành chức năng huy động lực lượng nhanh chóng giúp người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (từ 15 giờ ngày 23 - 24.7), tại tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây thiệt hại về người, hoa màu, nhà cửa và ngập úng nhiều điểm.

Trong đó, mưa lũ đã làm 7 người chết, mất tích và bị thương xảy ra tại các huyện Mai Sơn, Mường La, nguyên nhân do sạt lở đất vùi lấp. Thiên tai gây thiệt hại 277 ngôi nhà, trong đó 24 nhà phải di dời khẩn cấp, nhiều nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 6 điểm trường trung học và trường mầm non bị nước ngập.

Mưa lũ cũng gây ra hàng trăm điểm sạt lở tại nhiều tuyến đường như: QL6, QL279D, tỉnh lộ 408…, làm hàng nghìn khối đất đá trôi xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Về nông nghiệp, khoảng 248 ha lúa mùa bị ngập, lũ cuốn trôi, thiệt hại; hơn 250 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 6 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 1 cột viễn thông, 1 cột điện cao thế tại H.Vân Hồ bị ảnh hưởng, có nguy cơ sạt lở, bị đổ…

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp thực hiện phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời, thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với các xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân, dọn dẹp nhà cửa ổn định chỗ ở.

Cơ quan chức năng địa phương đã huy động lực lượng tập trung, bố trí nhân lực, máy móc thiết bị và huy động lực lượng tại chỗ để khẩn trương đảm bảo giao thông thông suốt an toàn. Căng dây, cắm biển cảnh báo, trực hướng dẫn người dân đi lại, hót dọn, san gạt các vị trí sụt, sạt, sa bồi, giúp đỡ các hộ gia đình sửa chữa, khôi phục ổn định cuộc sống.