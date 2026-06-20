Mùa mưa, người lớn tuổi cần lưu ý gì để tránh té ngã?

Té ngã không chỉ gây đau đớn cho người lớn tuổi mà còn có thể dẫn đến gãy xương, chấn thương đầu, giảm khả năng vận động và gây khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đường trơn trượt và nhiều yếu tố khác xuất hiện vào mùa mưa khiến người lớn tuổi dễ bị té ngã ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Frontiers in Aging phát hiện một người đã từng té ngã sẽ có nguy cơ té ngã lần tiếp theo cao hơn. Phần lớn các trường hợp té ngã có thể phòng ngừa được nếu người lớn tuổi chủ động điều chỉnh môi trường sống và có những thói quen sinh hoạt phù hợp. Đặc biệt, trong mùa mưa, các biện pháp phòng ngừa sau là rất cần thiết.

Giữ nền nhà khô ráo

Một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để phòng ngừa té ngã là giữ cho nền nhà luôn sạch sẽ và khô ráo. Trong mùa mưa, nước thường theo giày dép vào nhà hoặc đọng lại ở khu vực cửa ra vào. Nếu không được lau khô kịp thời, những vũng nước nhỏ này có thể trở thành nguyên nhân khiến người lớn tuổi trượt ngã.

Gia đình nên đặt thảm thấm nước ở cửa, lối đi, thường xuyên lau sàn nhà, đặc biệt chú ý đến các khu vực dễ ẩm ướt như nhà tắm, nhà bếp, hành lang. Đồng thời, cần dọn dẹp các vật cản trên lối đi như dây điện, chậu cây, hộp đựng đồ hoặc dép để tránh tình trạng vấp ngã.

Chọn giày dép phù hợp khi trời mưa

Nhiều người lớn tuổi vẫn có thói quen đi dép lê hoặc sử dụng những đôi dép đã bị mòn đế trong thời gian dài. Các chuyên gia khuyến cáo nên lựa chọn giày hoặc dép có đế chống trượt, ôm vừa chân và có độ bám tốt. Những đôi dép quá rộng sẽ dễ làm mất thăng bằng khi bước đi.

Khi ra ngoài vào ngày mưa, nên ưu tiên giày có đế cao su với các rãnh chống trượt rõ ràng. Nếu đế giày đã bị mòn hoặc nhẵn bóng thì cần thay mới để đảm bảo an toàn.

Tăng ánh sáng trong nhà

Thời tiết âm u vào mùa mưa thường khiến ánh sáng trong nhà giảm đáng kể. Hệ quả là làm người lớn tuổi khó nhận biết những vật cản trên đường đi hoặc các khu vực nền nhà bị ướt.

Vì vậy, cần đảm bảo các không gian thường xuyên sử dụng như phòng khách, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh và phòng ngủ luôn được chiếu sáng đầy đủ. Những vị trí dễ xảy ra tai nạn như bậc thềm hoặc cầu thang cần được bố trí ánh sáng rõ ràng hơn.

Đối với người thường xuyên thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm, lắp thêm đèn ngủ hoặc đèn cảm biến sẽ giúp giảm nguy cơ vấp ngã khi đi lại, theo Healthline.