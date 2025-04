Mùa mưa tới sớm, 'hạ nhiệt' hóa đơn điện

Nam bộ đón đợt mưa trái mùa mới

17 giờ ngày 9.4 tại TP.HCM, trời vẫn nắng chói chang. Dù nhiệt độ chỉ 33 độ C nhưng nhiệt cảm tăng thêm vài độ khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Trong ngày 9.4, các tỉnh miền Đông Nam bộ vẫn xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ phổ biến 35 độ C. So với ngày hôm trước, nhiệt độ phổ biến giảm từ 1 - 1,5 độ C và giảm đến khoảng 2 độ C so với những ngày cao điểm trước đó. Cụ thể ngày 7.4 vừa qua ghi nhận nắng nóng 37 độ C ở các tỉnh miền Đông và một số tỉnh Tây Nam bộ. Đây mới là lần thứ hai trong mùa khô năm nay ghi nhận nắng nóng 37 độ C, lần trước xuất hiện vào nửa đầu tháng 3.

Năm nay, mưa trái mùa xuất hiện khá nhiều nên vào những lúc nắng nóng thế này, người dân TP.HCM lại có tâm lý đợi một trận mưa giải nhiệt. Và "trời không phụ lòng người", Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết từ hôm nay (10.4), tại TP.HCM và Nam bộ có thể xuất hiện đợt mưa trái mùa mới. Tại TP.HCM, trong ngày 10.4, nhiệt độ cao nhất tiếp tục giảm thêm từ 1 - 2 độ C, phổ biến từ 33 - 34 độ C. Mưa trái mùa có thể xuất hiện cục bộ tại một số khu vực như Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Q.12… Trong những ngày tiếp theo, ở tất cả quận huyện trên địa bàn đều có khả năng đón mưa trái mùa. Mưa và mây giông xuất hiện nhiều khiến trời nhiều mây, nắng bớt gay gắt và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 33 độ C. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 13.4.

Cuối tháng 4, mùa mưa sẽ bắt đầu ở một số nơi trên khu vực Nam bộ, đến sớm hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 10 ngày ẢNH: CHÍ NHÂN

Sau đợt mưa trái mùa trên, TP.HCM và các tỉnh Nam bộ sẽ đón thêm một đợt nắng nóng do áp thấp nóng Ấn Miến phía tây hoạt động mạnh. Thời tiết khu vực phổ biến ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Nắng nóng gay gắt ở miền Đông và nắng nóng diện rộng ở miền Tây với vùng ven biên giới tây nam có nắng nóng gay gắt cục bộ trong một vài ngày. Giai đoạn này, bên cạnh gió đông thì gió tây nam cường độ yếu bắt đầu xuất hiện chi phối thời tiết khu vực. Gió tây nam xuất hiện cũng là dấu hiệu cho biết mùa mưa sắp bắt đầu. Giai đoạn này nắng giảm và mưa giông chuyển mùa tăng dần.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, cho biết: Do thời tiết vẫn chịu ảnh hưởng của La Nina yếu nên năm nay nắng nóng ít gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Từ nửa cuối tháng 4 đã xuất hiện gió tây nam và những trận mưa trong giai đoạn này được gọi là mưa chuyển mùa. Trong giai đoạn này, do sự tranh chấp giữa các hình thái nóng - lạnh nên thời tiết rất thất thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như giông, sét, gió giật mạnh, mưa đá…, người dân cần chú ý phòng tránh.

Ông Nguyễn Văn Thông, ngụ xã Nam Cát Tiên (H.Tân Phú, Đồng Nai), một trong những "chảo lửa" ở miền Đông Nam bộ, nhận xét: Tính đến thời điểm này, mùa nắng đã sắp kết thúc nhưng chỉ mới có một vài đợt nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, mưa trái mùa xuất hiện nhiều; cứ trung bình khoảng 10 - 15 ngày lại có một đợt. Nhờ vậy mà tại địa phương và các vùng lân cận như H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) không xuất hiện khô hạn như năm ngoái, cây trái phát triển tốt. Nhiều vườn trồng trái cây, đặc biệt là sầu riêng, dự báo sẽ có một mùa vụ bội thu; năng suất tăng do kích thước trái tăng, đều và đẹp so với năm 2024. Ông Thông hy vọng xuất khẩu sầu riêng sẽ thuận lợi và giá duy trì mức cao trong những tháng tới. Tại H.Kế Sách (Sóc Trăng), anh Nguyễn Văn Hoàng cũng cho hay năm nay thời tiết thuận lợi và xâm nhập mặn ít gay gắt nên cây trái tươi tốt, năng suất cao. Song từ đầu năm đến nay hoạt động xuất khẩu không thuận lợi nên giá bán nhiều loại không được cao, ảnh hưởng đến thu nhập của bà con.

Tiêu thụ điện tăng mạnh

Dù nắng không quá gay gắt như những năm trước nhưng tại TP.HCM, do mức độ đô thị hóa cao nên nhiệt độ cảm nhận luôn cao hơn nhiệt độ khí tượng từ 2 - 4 độ C và thường xuyên duy trì mức 37 - 39 độ C. Đặc biệt, từ sau ngày xuân phân 21.3, bắt đầu giai đoạn ánh nắng mặt trời chiếu thẳng góc xuống đường xích đạo. Do vậy cường độ nắng gay gắt và mức nhiệt tăng cao hơn bình thường. Nắng nóng khiến nhiều người tăng công suất các thiết bị điện gia dụng làm tiền điện tăng vọt. Bà Huỳnh Huê Nhung (Q.10, TP.HCM) cho biết thông thường gia đình bà chỉ sử dụng điện quanh mức 600.000 đồng/tháng, tuy nhiên vừa nhận hóa đơn lên đến gần 1,1 triệu đồng.

Nhiều hộ dân ở TP.HCM cũng ghi nhận tiền điện trong tháng 3 tăng từ 30 - 40% so với những tháng trước đó. Tổng công ty điện lực TP.HCM (EVNHCMC) dự báo tình hình tiêu thụ điện tại TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cao và đạt đỉnh điểm vào cuối tháng 4 và tháng 5 khi thời tiết trở nên oi bức hơn. Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày toàn TP.HCM thời gian tới dự báo đạt 100,8 triệu kWh, cao hơn 35% (tương đương 26,04 triệu kWh/ngày) so với tháng 2 và cao hơn 16% (tương đương 13,83 triệu kWh/ngày) so với tháng 3. Ngoài nắng nóng kéo dài dẫn đến việc sử dụng máy lạnh ở mức cao nhất năm thì trong tháng 4 còn có 2 kỳ lễ lớn là Giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30.4, dự kiến tiêu thụ điện sẽ tăng cao.

Rất may, mùa mưa đang đến sẽ giúp giảm nhiệt cả thời tiết lẫn hóa đơn tiền điện. Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết: Trong 10 ngày cuối tháng 4, thời tiết Nam bộ tiếp tục là sự tranh chấp giữa áp thấp nóng phía tây có xu hướng hoạt động mạnh mở rộng về phía đông và gió tây đến tây nam hoạt động mạnh dần lên báo hiệu mùa mưa đang ở rất gần. "Thời tiết khu vực phổ biến ngày nắng nóng đến nắng nóng gay gắt 37 - 38 độ C, chiều tối có mưa rào và giông rải rác; có nơi mưa vừa thậm chí mưa to. Khả năng sẽ có một vài nơi trên khu vực Nam bộ bước vào mùa mưa ngay trong giai đoạn 10 ngày cuối tháng 4 này. Nếu so với trung bình nhiều năm, năm nay Nam bộ bước vào mùa mưa sớm hơn từ 5 - 10 ngày".