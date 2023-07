Mưa sao băng Delta Aquarids đang diễn ra, người yêu thiên văn Việt cần gì để xem?

Thời điểm lý tưởng để quan sát

Theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), mưa sao băng Delta Aquarids là hiện tượng diễn ra khoảng từ 12.7 đến 23.8 hàng năm với cực điểm rơi vào khoảng 27 - 29.7. Liệu năm nay có lý tưởng với người quan sát?

Các nhà nghiên cứu cho biết sao băng Delta Aquarids là kết quả để lại của sao chổi 96P Machholz, là một sao chổi chu kỳ ngắn đã tới cận nhật lần gần đây nhất là vào năm 2017. Vị trí trung tâm của hiện tượng này là chòm sao Aquarius (như bạn có thể thấy trong tên của trận mưa sao băng).

Mưa sao băng luôn là hiện tượng thú vị với người yêu thiên văn. VACA

VACA hướng dẫn khoảng từ 2 giờ sáng cho tới trước bình minh các ngày nêu trên, bạn có thể thấy chòm sao này nằm ở bầu trời phía nam, đó là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát hiện tượng. Mặc dù vậy, chòm sao Aquarius không phải là dễ xác định đối với những người chưa có nhiều kinh nghiệm.

Do đó, theo chuyên gia, cách đơn giản hơn là hãy xác định một hình vuông lớn nằm cao hơn, được tạo thành bởi 4 ngôi sao khá sáng, đó là một phần của chòm sao Pegasus (bạn sẽ dễ dàng nhận thấy một đỉnh hình vuông này là bốn sao rất sáng nếu trời đủ trong, còn nếu ở các khu vực ô nhiễm khí quyển do bụi hoặc ánh sáng thì đành tuỳ thuộc vào may mắn của bạn).

Kéo dài cạnh bên phải của hình vuông này xuống phía thấp hơn một đoạn bạn sẽ gặp một ngôi sao sáng, đó là sao Fomalhaut trong chòm sao Piscis Austrinus. Khu vực trung tâm của mưa sao băng nằm cao hơn một chút so với ngôi sao sáng đó (như trong hình).

Cẩn thận thời tiết

Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam cho biết năm nay, cực điểm của mưa sao băng này sẽ rơi vào rạng sáng ngày 28 - 29.7. Thời điểm này đang là giai đoạn trước điểm trăng tròn, do đó về cơ bản thì mặt trăng sẽ không gây ra cản trở nào cho việc quan sát của bạn.

Xác định vị trí để ngắm mưa sao băng Delta Aquarids trên bầu trời là rất quan trọng. VACA

“Thứ thực sự có thể làm hỏng buổi quan sát của bạn sẽ là thời tiết. Theo thông tin dự báo thời tiết, tại nhiều khu vực ở Việt Nam có thể sẽ liên tục có mưa trong những ngày tới. Mặc dù vậy, thông tin này có thể thay đổi do sự biến đổi ngoài dự tính của thời tiết. Do đó hãy theo dõi kỹ thời tiết trước khi bắt đầu buổi quan sát của mình”, chuyên gia cảnh báo.

VACA thông tin thêm đây cũng là trận mưa sao băng không quá lớn, với mật độ cực đại khoảng 15 - 20 sao băng mỗi giờ - ngay cả với những khu vực có điều kiện quan sát lý tưởng. Để quan sát hiện tượng này, người yêu thiên văn Việt Nam không cần tới bất cứ dụng cụ nào nhưng ngoài những yếu tố đã nêu, tất nhiên vẫn cần một chút kiên nhẫn.

Chuyên gia cũng cảnh báo các khu vực đô thị có mức độ ô nhiễm cao, việc theo dõi hiện tượng này sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp khu vực của bạn không có mây mù hoặc mưa, hãy chọn địa điểm quan sát có góc nhìn rộng, ít ô nhiễm (bụi, ánh sáng).