Nhà vườn khát nhân công thu hoạch cà phê

Những ngày cuối tháng 11, cà phê trên các vùng đất đỏ bazan Tây nguyên đang vào chính vụ thu hoạch, nhưng nhiều hộ nông dân ở Gia Lai lại đang lo lắng vì tìm mãi không ra người hái.

Bà Nguyễn Thị Hồng, một nông dân ở xã Đăk Đoa, có hơn 2 ha cà phê cho biết: "Mấy hôm nay tìm nhân công để tuần tới hái cho xong mà chưa có. Cà phê gia đình tôi năm nay cũng sai quả nên cần khoảng 5 nhân công hái trong khoảng một tuần đến mười ngày mới xong". Theo bà Hồng, những niên vụ trước, nguồn lao động từ miền Trung và miền Bắc vào rất nhiều, nhưng năm nay thì ít hơn hẳn, bà đang nhờ người quen hỏi giúp nhưng vẫn chưa tìm được.

Nhiều vườn cà phê ở Gia Lai đã bắt đầu chín rộ ẢNH: TRẦN HIẾU

Tình cảnh tương tự diễn ra ở xã Ia Grai. Anh Trần Văn Tín có 1,6 ha cà phê, độ ít ngày nữa sẽ bắt đầu thu hái nhưng nhân công vẫn tìm chưa có. "Vườn tôi tầm nửa tháng nữa mà không hái sợ quả chín bị rụng hoặc mưa trái mùa cà phê bung hoa là sẽ dẫn đến mất mùa trong niên vụ tới", anh Tín lo lắng.

Điều đáng nói là tiền công niên vụ này không hề thấp. Hiện công thu hái phổ biến khoảng 120.000 - 130.000 đồng/tạ cà phê quả tươi, trả theo hình thức khoán sản phẩm. Với lao động khỏe, nhanh tay, mức thu nhập khá hấp dẫn. Có người hái được 5 - 6 tạ quả tươi mỗi ngày, tương đương khoảng 600.000 - 840.000 đồng/ngày. Nếu làm liên tục trong một tuần đến mười ngày, thu nhập sẽ tăng đáng kể. Đây là số tiền mà nhiều công việc phổ thông khác khó sánh được.

Dù trả công cao như vậy, nhưng nhà vườn vẫn "đỏ mắt" tìm người. Mùa thu hoạch cà phê có tính thời vụ rất cao, hầu như cả vùng sẽ thu hoạch từ cuối tháng 11 đến hết tháng 12 dương lịch. Trong thời gian ngắn này, hàng trăm nghìn ha cà phê cần một lượng nhân công khổng lồ. Nếu thu hái chậm, quả chín rụng xuống đất sẽ gây hao hụt trực tiếp, nặng hơn, nếu gặp mưa trái mùa, cây có thể bung hoa sớm và ảnh hưởng đến năng suất niên vụ sau.

Nhiều nông dân sẵn sàng thu hoạch cà phê khi quả chưa chín đều để tranh thủ nhân công, phòng trộm và tránh có mưa lớn bất thường khiến hoa nở, ảnh hưởng đến niên vụ sau ẢNH: TRẦN HIẾU

Lo lắng khi giá cà phê "hạ nhiệt"

Cà phê vào chính vụ nhưng giá cả hiện đang giảm mạnh khiến nông dân lo lắng. Trong vòng một tháng qua, giá cà phê nhân xô giảm hơn 21.000 đồng/kg, tương đương khoảng 23,3%. Tại Gia Lai và Tây nguyên, vào cuối tháng 10.2026 có giá 90.000 đồng/kg, nhưng đến ngày 26.11 đã giảm xuống dưới 70.000 đồng/kg.

Để đầu tư, chăm sóc 1 ha cà phê, theo tính toán của nông dân các địa phương, chi phí tốn khoảng 110 - 140 triệu đồng/năm, bao gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nước tưới, điện và công lao động. Năng suất trung bình khoảng 13 - 20 tấn quả tươi/ha, tùy mức đầu tư và chất lượng vườn cây. Với năng suất này, nông dân thu về khoảng 200 - 325 triệu đồng/ha.

Nông dân đối mặt với nỗi lo thiếu nhân công thu hái và cà phê có chiều hướng giảm giá ẢNH: TRẦN HIẾU

Trong khi chi phí thu hoạch cà phê là một khoản đáng kể. Với 13 - 20 tấn quả tươi (tức 130 - 200 tạ) và đơn giá công hái 120.000 - 130.000 đồng/tạ. Khi giá cà phê đi xuống, phần chi này càng "ăn" vào lợi nhuận. Dù vậy, nhà vườn vẫn buộc phải chấp nhận trả công cao, vì hái chậm đồng nghĩa với thất thoát sản lượng và rủi ro cho vụ sau.

Với giá cả đang có chiều hướng đi xuống như hiện nay, việc dự báo càng khó khăn và tỷ lệ thu lời trên mỗi đơn vị diện tích chưa hẳn đã cao như mức hiện nay.

Mùa vụ cần chạy đua với thời gian. Cà phê giảm giá, thiếu người hái, thời tiết còn thất thường, nông dân Gia Lai đang đứng trước một mùa thu hoạch nhiều áp lực. Nếu không sớm bổ sung được lực lượng lao động, nhiều vườn có nguy cơ hái muộn, quả chín rụng, cây trổ hoa dẫn đến niên vụ tới cũng bị ảnh hưởng.