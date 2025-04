Mưa to khắp Nam bộ, hôm nay còn tiếp tục?

Chiều tối hôm qua, tại TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Đặc biệt tại TP.Thủ Đức, mưa như trút nước khiến nhiều tuyến đường ở phường Thảo Điền bị ngập hơn nửa bánh xe. Còn tại tỉnh Bình Dương xảy ra hiện tượng thời tiết bất thường như giông lốc, mưa đá trên địa bàn TT.Phước Vĩnh (H.Phú Giáo) và một số xã lân cận. Không chỉ xuất hiện mưa đá, thời tiết còn diễn biến bất thường kèm theo giông lốc lớn khiến nhiều cây xanh bị ngã đổ ở TP.Thủ Dầu Một, TP.Bến Cát, TP.Tân Uyên…



Đường Quốc Hương (P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức) bị ngập nặng trong cơn mưa chiều tối 10.4 ẢNH: PHẠM HỮU

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (Đài Nam bộ) ghi nhận mưa xảy ra trên diện rộng ở Nam bộ, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to như: Đáng chú ý, tại Bình Dương có Sở Sao mưa to 56mm và Tân Uyên 36mm; ở miền Tây như: Phú Hiệp (Đồng Tháp) 55mm; Thạnh Yên (Kiên Giang) 49,4mm; Mỏ Cày (Bến Tre) 41,6mm; Phú Tân (Cà Mau) 33,8mm, U Minh 36,6mm; Thạnh Trị (Sóc Trăng) 36,8mm; tại TP.Thủ Đức 12,8mm, Cát Lái (TP.HCM) 14mm.

Theo Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam (VNDMS), tại Phú Quốc (Kiên Giang) xuất hiện mưa rất to; lượng mưa tại Cửa Cạn 134,6mm, An Thới 96,8mm.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Nam bộ cho biết: Trên khu vực Nam bộ hôm nay mây thay đổi, có lúc chuyển nhiều mây, nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và giông ở diện rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hầu hết giảm nhẹ phổ biến ở miền Đông từ 34 - 35,5 độ C, miền Tây từ 32 - 34,6 độ C.

Riêng TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn, nhiệt độ ít thay đổi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Tại Nhà Bè, nhiệt độ cao nhất 33,8 độ C, Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất trong ngày 35 độ C. "Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, mưa đá", ông Quyết cảnh báo.